Путіна можна жорстко покарати за Кримський міст. Що треба робити Україні

Про те, як Україні варто відповісти на запуск мосту до Криму

Запуск Кримського мосту на окупований півострів може закінчитися для Росії жорсткими судовими рішеннями у зв'язку з порушенням міжнародного морського законодавства. Чи покарають РФ Володимира Путіна і яким буде це покарання, залежить від України.

По-перше, я думаю, що нових санкцій через міст не буде. Якщо вони й будуть, то з якихось інших причин. Захід обмежиться словесним осудом завершення будівництва моста. Але це й зрозуміло - якщо приєднання (анексія, - "Апостроф") Криму незаконне, то будівництво мосту тим більше незаконне.

Інше питання. Тепер для України створюється юридична можливість звертатися до Міжнародного морського суду (Міжнародного трибуналу ООН з морського права, - "Апостроф"). Тому що за всіма правилами Азовське море належить двом сусіднім державам і, відповідно, будь-які споруди повинні узгоджуватися двома сторонами, а щодо будівництва мосту цього, природно, зроблено не було.

Тому навіть без будь-яких санкцій Заходу Україна неодмінно звернеться до Морського суду з вимогою накладення юридичних санкцій на російські морські судна. Є певні правові підстави для будівництва в міжнародних водах, що не були дотримані - схвалення України на будівництво не було отримано. Сам міст створює певне ускладнення для міжнародного судноплавства, і це те, що дає Україні підстави для судового позову.

Природно, це довгий процес, який розтягнеться, можливо, на кілька років. Але Україна, як я вже сказав, неодмінно скористається цією можливістю. Було б дивно, якби вона пройшла повз неї.

Що стосується Путіна, то для нього запуск моста був дуже важливим. Джерело його "символічної величі" в очах російського населення полягає в тому, що він ніби відмовився підкорятися міжнародним законам, і це дуже тішить самолюбство більшості російських виборців. У цьому сенсі він поставив себе над світом, а більша частина його виборців думають, що й Штати ніби ведуть себе так само. З точки зору російського обивателя, США теж спокійно порушують міжнародні закони. Але в Сполучених Штатах дійсно зафіксована така юридична норма, як пріоритет американських законів над міжнародними. А в російській конституції записана протилежна норма - що міжнародні закони в пріоритеті над національними. Путін же діє всупереч конституційним нормам, за що збирає оплески своїх виборців.

Санкції за будівництво мосту? Для Путіна вони були включені в ціну питання Криму. Він же розумів, що будуть міжнародне засудження, якісь юридичні питання, і до цього готовий. Напевно, він розуміє, як з цим бути далі, й діє абсолютно послідовно: оскільки він "приєднав" (як називає анексію роспропаганда) Крим, то тепер побудував туди міст. І всі дуже задоволені, тому що він це зробив швидко, ефективно, проїхався по працюючому мосту. Ну а реакція світової громадськості його в даному випадку не хвилює, і ще раз хочу сказати, що це включено в ціну анексії Криму. Було б дивно, якби він пропустив відкриття мосту.

Руйнувати міст після повернення Криму до складу України навряд чи хтось буде. Швидше за все, мова йтиме про компенсацію Україні, можливо, досить дорогу. Але тут вже проблеми юридичного характеру й тиску. А ми поки спостерігаємо лише емоційно-ідеологічний тиск, що це незаконно, а також такі формулювання, які виглядають досить слабко. Наприклад, міркування про те, що умови експлуатації мосту порушують умови життя дельфінів тощо.

Єдиною реальною жорсткою відповіддю Росії можуть бути санкції з можливим подальшим арештом російських суден і заборона на причалювання в міжнародних портах за порушення міжнародного морського права. А роздратування, накопичене на адресу путінської Росії, впливатиме й на судові інстанції. Якщо будуть спроби дати відкат судді чи чогось наобіцяти, в даній ситуації це може не спрацювати.

А розмови про те, що міст обов'язково впаде, тому що знаходиться в зоні тектонічної нестабільності або якось не так побудований - це все висновки на втіху слабким...

Джерело: Апостроф

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