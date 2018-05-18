Місцева влада повідомила, як працюватиме громадський транспорт у День Європи

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Зміни у графіку роботи громадського транспорту

19 травня, у День Європи, вулиця Соборна (на ділянці від вулиці Театральної до вулиці Миколи Оводова), на час проведення свята вже традиційно стане пішохідною зоною.

Для того, щоб створити людям безпечні умови для відпочинку, частково буде обмежено рух транспорту у центральній частині міста.

З 10-ї години і до 20:30 – на час перекриття Соборної відбудуться певні зміни у графіку роботи громадського транспорту. Тролейбуси та муніципальні автобуси, маршрути яких пролягають через Соборну під час святкування їздитимуть через Київський міст.

Маршрутні таксі №29 та 32 їхатимуть в об'їзд по вулиці Магістратській. А маршрутки №7а та 21а - рухатимуться по вулиці Князів Коріатовичів.