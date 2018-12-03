Росія йде по дорозі, якої немає

Протести в Росії Фото: RFI

Навіть телевізор не може приховати кризу в країні

Деякі українці все ще сподіваються, що незабаром масові протести росіян, незадоволених нинішньою політикою Кремля, приведуть до зміни влади в Росії, як це сталося в результаті Євромайдану.

В останні кілька тижнів таке відчуття, що в Кремлі щось притихли. Там люди поінформовані: що влазити зараз у гонку озброєнь, куди запрошує пан Трамп із цими ракетами середньої дальності, Росії просто не по кишені. А відмовлятися від цієї гонки - значить, здувати патріотичний пропагандистський міхур. Перед кремлівськими менеджерами постає проблема, яку вони з усіх сил намагалися не помічати в останні роки. І виходило добре, тому що росли ціни на нафту, і ринкова економіка набагато ефективніша і гнучкіша, ніж радянська. Вдавалося і державні витрати збільшувати, і підтримувати хоча б стабільний рівень життя. А зараз він почав падати.

Тому в Кремлі стурбовані, вони не знають, що робити. Ми бачимо, що з кремлівських веж надходять суперечливі сигнали. З одного боку, дають якісь натяки на начебто можливість деякої лібералізації. Інші ж вежі намагаються «лікувати» країну за допомогою загвинчування гайок. І між ними, мабуть, йде внутрішнє розбирання. У всякому разі, немає зрозумілих вказівок на те, який шлях в Кремлі обраний, тому що насправді ніякого шляху немає. Вони прийшли в той самий глухий кут, про який попереджали багато фахівців.

Дедалі очевиднішою стає перспектива можливої соціальної та політичної кризи в Росії. Ми досить впевнено до неї наближаємося. І ніякими картинками по телевізору це не замажеш.

Тільки Росію очікують не вуличні протести, «майдан» і так далі - для цього зараз я не бачу підстав, тому що подібні масові вуличні протести завжди відбуваються на тлі розколу еліт. Цього в Росії поки немає: Путін дуже жорстко контролює те, що Гліб Павловський називав «путінським консенсусом еліт». Еліти поки у нього в кулаці.

Мені здається, ті, хто кажуть, що народ вийде на вулиці, і почнеться революція, себе обманюють.

Я нагадаю, що Михайло Егонович Дмитрієв говорив, що в 2012 році впаде режим, Андрій Андрійович Піонтковський - що в 2013. Все це і тоді виглядало не дуже переконливо, а сьогодні дає привід говорити: «Теж мені прогнозисти».

Сьогодні немає підстав говорити, що люди вийдуть на вулиці і знесуть цю владу - для цього немає ні демографічних ресурсів, ні соціокультурних. Ситуація під час Майдану в Україні була кардинально відмінною: були значимі політичні актори - впливові люди, яким Янукович заважав, і вони не шкодували коштів, впливу і телевізійних ресурсів, щоб мобілізувати населення на вуличний протест.

І при цьому, що дуже важливо, в умовах розколу еліт армія і значна частина силовиків не були впевнені, куди в підсумку поверне влада. «Беркут» зважився стріляти в натовп, а багато інших не зважилися, і в підсумку опинилися у виграші, тому що беркутівців зараз шукають і намагаються покарати (більш-менш вдало), а всі інші прилаштувалися в нову вертикаль влади.

У Росії зараз такого розколу в силових елітах не буде. Якщо буде дано наказ силою придушити вуличні протести, це досить швидко і зроблять. Те ж саме було б в Україні, якби не було розколу в верховних шарах.

Наскільки я можу судити зі сторони, українська громадськість, як і російська в 1990-х роках, переоцінює свою роль. Люди страшенно пишаються Майданом, як і в Росії люди страшенно пишалися тим, що в 1991 році на вулиці вийшли сотні тисяч людей, які говорили «досить нам Радянського Союзу». Вони вийшли, але в них ніхто не стріляв, бо силовики самі не були впевнені, що їм потрібна ця модель. Чекісти сиділи на Люб’янці, прикусивши язика, і дозволили звалити пам'ятник Феліксу Дзержинському. У них була зброя, але не було впевненості, що пора стріляти в народ. А зараз ця впевненість поки є. І тому пред'являти претензії до росіян, що «вони, козли, не можуть вийти на вулицю», як зробили українці, просто нерозумно. Тому що якби всі впливові політичні сили були в руці у Януковича, то і Майдан не відбувся б - політичний аналіз (мені, у всякому разі) дозволяє робити такі висновки.

У Кремлі не можуть визначитися із загальною стратегічною лінією, але це ще не відкритий публічний конфлікт. За винятком Олексія Кудріна, який дозволяє собі дуже коректно критикувати владу, усі прикусили язика і боятися втратити те, що у них є. А є у них чимало - вони досить добре підгодовані. Тому, якщо в кінці 1980-х Станіслав Говорухін знімав фільм «Так жити не можна» про радянську дійсність, який усі дивилися і погоджувалися, то зараз люди його кола (сам Говорухін, на жаль, помер) вважають, що так жити дуже навіть можна. Тому і не буде ніякого вуличного протесту, і з цієї нагоди немає приводу радіти.

Джерело: Апостроф

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