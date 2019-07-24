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    Думки вголос

    Вперше з часів незалежності одна партія вирішуватиме долю України

    • Олексій Рябикін

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Вперше з часів незалежності одна партія вирішуватиме долю України

    Є висока ймовірність дисбалансу гілок української влади (можливо навіть диктатури)

    Демократія, кажете? Вибори?
    Насправді - ілюзія.
    Демократія - це коли більшість делегує повноваження меншості.
    На дострокових парламентських - явка до 50 % не дотягла.
    Виходить, меншість делегувала повноваження ще більшій меншості.
    Дивлюсь на округ 221 у Києві, там майже 180 тис. виборців. А кандидатку, яка перемогла по мажоритарці обрало 16800 виборців. Це навіть не 10 % відсотків від тамтешніх виборців. Але. Колишні представники не набрали навіть такої кількості...

    Що у підсумку? 
    Тотальна недовіра і токсичність колишніх депутатів/влади, прогнозовано народила масу нових народних депутатів. Вони будуть досить зручним інструментом втілення певних задумів.

    Є висока ймовірність дисбалансу гілок української влади (можливо навіть диктатури). 
    Мені хочеться уявляти якесь позитивне майбутнє, але, поки, немає підстав. 
    Чому? Бо нинішня влада діє методами колишньої. Вибори це довели. Владі потрібна сама влада, незалежно від правил і способів її досягнення. А це дуже поганий симптом. Можливо, це фактор виконавця і центр не відає, що робиться на територіях, проте, це малоймовірно.

    Одним словом, з часів Незалежної України, такого ще не було. Одна партія/бренд - вершитиме долю нашої країни. Ситуація буде змінюватися дуже стрімко. Повторюсь, те що ми маємо зараз - логічний наслідок попереднього часу. Інакше бути не могло, але мало і так хотілося...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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