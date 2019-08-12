«Залюбити до смерті». Як верхівка УПЦ шанує свого духовного батька

Це масштабна інформаційна війна. Така ж гібридна, як війна на Донбасі

Часто доводиться чути, як митрополит Епіфаній та інші духовні діти Патріарха Філарета публічно зізнаються йому у любові і повазі.

Водночас, ті ж самі «діти» вказують, що у Патріарха «старечі психічні зміни», чи він під впливом «сильнодіючих препаратів».

Вони планомірно руйнують репутацію Патріарха Філарета, створюють з нього образ властолюбної і пихатої людини.

Це масштабна інформаційна війна. Така ж гібридна, як війна на Донбасі.

Як відомо, довгий час, владика Євстратій (Зоря), був спікером Київської Патріархії, користувався необмеженою довірою Патріарха. Саме він опікувався сайтом, соцмережами, ЗМІ.

Відносно нещодавно владика Євстратій (у дусі «християнської любові»):

заблокував і знищив сайт Київської Патріархії - www.cerkva.info, який входив в 10-ку найвідвідуваніших християнських православних сайтів;

закрив доступ прес-служби УПЦ КП до сторінки УПЦ КП у facebook, де було більше 6000 підписників, бо був там адміністратором (він сам, чи підлеглі);

закрив доступ прес-служби УПЦ КП до особистої сторінки Патріарха Філарета у facebook, де було більше 12000 підписників, бо був там адміністратором (він сам, чи підлеглі).

Одним словом - історія про те, як «залюбити до смерті» свого святителя і духовного батька.

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