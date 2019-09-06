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    Думки вголос

    Чому Філарет бореться за збереження Київського Патріархату

    • Олексій Рябикін

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Якщо церква заснована на вірі Христовій і правді, то боятись нема чого. Бо Христос сказав, що &laquo;збудую Церкву Мою, і врата пекла не здолають її&raquo; - Чому Філарет бореться за збереження Київського Патріархату
    Якщо церква заснована на вірі Христовій і правді, то боятись нема чого. Бо Христос сказав, що «збудую Церкву Мою, і врата пекла не здолають її»

    Мета Патріарха Філарета - зберегти Київський Патріархат - як символ незалежної Церкви, мета Митрополита Епіфанія - отримати майно патріархії будь-якою ціною

    Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив вжити заходів забезпечення позову щодо дій ліквідаційної комісії Київської патріархії УПЦ КП.

    Ухвалою заборонено будь-які дії щодо припинення і ліквідації УПЦ КП та заборонено управляти і розпоряджатися її майном.

    Нагадаю, що згадана ліквідаційна комісія утворена рішення Синоду ПЦУ. Тобто керівним органом іншої релігійної організації. До речі, з таким же успіхом, Синод ПЦУ міг призначити комісію по ліквідації УГКЦ, посилаючись на рішення Львівського собору 1946 року, коли під тиском Сталіна, УГКЦ влилась в РПЦ.

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    Чому Філарет бореться за збереження Київського Патріархату
    Чому Філарет бореться за збереження Київського Патріархату
    Чому Філарет бореться за збереження Київського Патріархату

    З самого початку дивних рішень ПЦУ вбачається детально пророблений і визначений план.

    Згадаймо тільки кілька планів. Перший - інформаційний.

    Спочатку говориться, що Патріарх Філарет - хворий, приймає ліки, не усвідомлює свої дії. Патріарх виходить на публіку, до журналістів і усі бачать - Святійший абсолютно адекватний. Атака провалилась.

    Потім Патріарх Філарет - агент Кремля. Підсилаються журналісти російських медіа, беруть інтерв'ю. Проте, і тут бульбашка луснула, бо кремлівським агентам Святійший відповідав правдою. Проти правди - воювати безглуздо.

    Тепер, сам спікер Синоду ПЦУ кричить, що Патріарх Філарет хоче розділити ПЦУ.

    Дивно це чути.
    Патріарх бореться за збереження Київського Патріархату - Церкви, незалежної від чужоземних політичних і релігійних центрів.
    Проти цього ПЦУ також не може протиставити співмірні аргументи. Бо ПЦУ - де-факто, є митрополією Константинопольського Патріархату, яка «...визнає головою Святіший Апостольський і Патріарший Вселенський Престол...» (текст Томосу).
    Крім того, якщо ПЦУ заснована на вірі Христовій і правді, то боятись нема чого. Бо Христос сказав, що «збудую Церкву Мою, і врата пекла не здолають її».

    Є ще один фронт. Він юридичний. ПЦУ, на жаль, чинить на межі Законів, часто використовуючи рейдерські прийоми і методи. Як от ухвалення рішень від імені іншої юридичної особи. Надання, через «чорних» нотаріусів, липових довіренностей, заплутування судових органів підставними представниками, блокування рахунків з метою заволодіння коштами... Прикро, але це робиться не тільки з благословення, але і за активної участі єпископів ПЦУ, які мали б демонструвати зовсім інший приклад поведінки.

    Тепер, невеличкий інсайд. План ПЦУ по знищенню Київської патріархії. В деталях і особах. Мета дій ПЦУ - банальна. Заволодіти майном Київської патріархії УПЦ КП.

    Тепер порівняйте.
    Мету Патріарха Філарета - зберегти Київський Патріархат - як символ незалежної Церкви і
    мету Митрополита Епіфанія - отримати майно патріархії будь-якою ціною.

    Читайте і робіть висновки.

    P.S. Кажуть, навіть Елладська церква вирішила поки що утриматись від визнання ПЦУ. Хоча Елладська церква - є органічною частиною Константинопольського патріархату, як по формі так і по суті..

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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