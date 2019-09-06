Чому Філарет бореться за збереження Київського Патріархату
Мета Патріарха Філарета - зберегти Київський Патріархат - як символ незалежної Церкви, мета Митрополита Епіфанія - отримати майно патріархії будь-якою ціною
Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив вжити заходів забезпечення позову щодо дій ліквідаційної комісії Київської патріархії УПЦ КП.
Ухвалою заборонено будь-які дії щодо припинення і ліквідації УПЦ КП та заборонено управляти і розпоряджатися її майном.
Нагадаю, що згадана ліквідаційна комісія утворена рішення Синоду ПЦУ. Тобто керівним органом іншої релігійної організації. До речі, з таким же успіхом, Синод ПЦУ міг призначити комісію по ліквідації УГКЦ, посилаючись на рішення Львівського собору 1946 року, коли під тиском Сталіна, УГКЦ влилась в РПЦ.
З самого початку дивних рішень ПЦУ вбачається детально пророблений і визначений план.
Згадаймо тільки кілька планів. Перший - інформаційний.
Спочатку говориться, що Патріарх Філарет - хворий, приймає ліки, не усвідомлює свої дії. Патріарх виходить на публіку, до журналістів і усі бачать - Святійший абсолютно адекватний. Атака провалилась.
Потім Патріарх Філарет - агент Кремля. Підсилаються журналісти російських медіа, беруть інтерв'ю. Проте, і тут бульбашка луснула, бо кремлівським агентам Святійший відповідав правдою. Проти правди - воювати безглуздо.
Тепер, сам спікер Синоду ПЦУ кричить, що Патріарх Філарет хоче розділити ПЦУ.
Дивно це чути.
Патріарх бореться за збереження Київського Патріархату - Церкви, незалежної від чужоземних політичних і релігійних центрів.
Проти цього ПЦУ також не може протиставити співмірні аргументи. Бо ПЦУ - де-факто, є митрополією Константинопольського Патріархату, яка «...визнає головою Святіший Апостольський і Патріарший Вселенський Престол...» (текст Томосу).
Крім того, якщо ПЦУ заснована на вірі Христовій і правді, то боятись нема чого. Бо Христос сказав, що «збудую Церкву Мою, і врата пекла не здолають її».
Є ще один фронт. Він юридичний. ПЦУ, на жаль, чинить на межі Законів, часто використовуючи рейдерські прийоми і методи. Як от ухвалення рішень від імені іншої юридичної особи. Надання, через «чорних» нотаріусів, липових довіренностей, заплутування судових органів підставними представниками, блокування рахунків з метою заволодіння коштами... Прикро, але це робиться не тільки з благословення, але і за активної участі єпископів ПЦУ, які мали б демонструвати зовсім інший приклад поведінки.
Тепер, невеличкий інсайд. План ПЦУ по знищенню Київської патріархії. В деталях і особах. Мета дій ПЦУ - банальна. Заволодіти майном Київської патріархії УПЦ КП.
Тепер порівняйте.
Мету Патріарха Філарета - зберегти Київський Патріархат - як символ незалежної Церкви і
мету Митрополита Епіфанія - отримати майно патріархії будь-якою ціною.
Читайте і робіть висновки.
P.S. Кажуть, навіть Елладська церква вирішила поки що утриматись від визнання ПЦУ. Хоча Елладська церква - є органічною частиною Константинопольського патріархату, як по формі так і по суті..