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    Чому обвалилася турецька ліра

    • Осман Пашаєв

      Журналіст

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    Чому обвалилася турецька ліра

    За неповні два роки президент Туреччини Ердоган поміняв четвертого главу Центробанку

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    В Турции сегодня черный понедельник. Лира обвалилась на 10% и сейчас курс к доллару почти 8 лир. Хорошо только туристам, которые пока могут выигрывать на обмене, покупая местные товары и услуги в лирах...

    И все это на фоне запуска процесса по запрету прокурдской партии, выхода из Стамбульского соглашения о противодействии насилию в отношении женщин.

    За неполные два года Президент Эрдоган поменял четвертого главу Центробанка. В пятницу снял с должности, в понедельник рынки ответили обвалом лиры.

    Турции долго удавалось удерживать экономику стимуляцией роста экономики (дешевые кредиты, но сопутствующая девальвация лиры, инфляция и дефицит платежного баланса), временами стабилизируя инфляцию повышением ставок, сопровождаемого сокращением экономики и ростом безработицы.

    Ресурс обоих инструментов исчерпан. Сейчас в стране и высокая безработица, и дефицит баланса и очень скромный рост экономики.

    Бывший глава госказначейства страны Махфи Эгильмез последние несколько лет пишет – решение проблем турецкой экономики уже много лет дежит не в экономической плоскости, а в политической. Нет разделения власти, ухудшилась ситуация с независимостью судебной системы. Эрдоган, установив три года назад суперпрезидентскую систему, теперь и премьер-министр (такой должности уже нет, президент – глава кабинета) и фактический глава Центробанка (меняет формальных глав в любой момент) и подмена парламента (выходит из соглашения, ратифицированного Меджлисом и ставшего частью национального законодательства).

    Джерело: блог Османа Пашаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган інфляція турецька ліра
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