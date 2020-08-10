Доля білоруської революції перебуває у руках мешканців невеличких провінційних міст

Адміністраціям та офіцерам на місцях набагато важче віддавати накази жорстко розправлятися зі своїми сусідами

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Складывается такое впечатление, что ключ от успеха белорусского протеста сейчас оказался не в Минске, а наоборот, в небольших провинциальных городах. Оттуда забрали милицию и ОМОН (как это все называется точно на белорусский манер?) и бросили на укрепление Минска.

В такой ситуации люди там — в небольших городах, где все как на ладони, все друг друга знают, — могут надавить на местные избиркомы и на местные администрации и потребовать публикации реальных итогов голосования.

Если обнаружится хотя бы два-три города — именно не отдельных участка, а города, — где выиграла Тихановская, и результат этой победы будет зафиксирован официально, поднимется волна требований признать реальный результат по всей стране. Задавить его будет нечем и некому: администрациям и офицерам на местах гораздо труднее отдавать приказы жестко расправляться со своими соседями, с людьми, которых они часто знают по именам и в лицо.

Тем временем в Минске Лукашенко, окруженный толпами ОМОНа и чувствующий себя в безопасности, будет проявлять все большую жестокость. Рано или поздно где-то прольется серьезная кровь. На фоне событий, происходящих в провинции, это вызовет только большее возмущение.

Ну и в конце концов обнаружится первый случай неповиновения какого-нибудь милицейского генерала. С ним расправятся очень жестоко и решительно.

Но за этим — уже всё, конец.

Таким образом, судьба этой «льняной революции» в руках не столичной молодежи, а спокойных, простых, рассудительных, терпеливых людей в Лиде, Молодечно, Полоцке, Орше, Могилеве, Жлобине, Мозыре, Пинске и Гродно.

Пожелаем им успеха и будем надеяться на их храбрость и их терпение.

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