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    Думки вголос

    Російська пропаганда знову бреше про польські яблука

    • Сергій Пархоменко

      Журналіст

    • Розсилка
    Російська пропаганда знову бреше про польські яблука

    «Вони абсолютно переконані, що їм ніколи не доведеться за свою брехню відповідати»

    Мовою оригіналу

    Не надо залезать так глубоко, аж в 1930-е годы, на девяносто лет назад, чтобы увидеть, как Путин со всеми своими холуями и лакеями создает заново свою воображаемую историю. Шьет ее на живую нитку так, чтоб сидела плотненько, уютненько, удобненько.

    Вот совсем свежее: Песков на Первом канале, в программе «Большая игра», врет о том, как «...Европейский Союз объявил рестрикции четыре года назад против нашей страны, — давайте вспомним польских фермеров, которые лишились возможности поставлять на российский рынок свои яблоки…»

    На самом деле польские фермеры лишились этой возможности в результате эмбарго, введенного руководством России. А конкретно, президентом Российской Федерации Путиным В.В. подписавшим 6 августа 2014 года указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

    Еще раз, медленно: Европейский Союз не запрещал польским фермерам вывозить свои яблоки в Россию, но наоборот, Россия запретила польским фермерам эти яблоки в Россию ввозить. И запрещает по сей день.

    И не четыре года назад, а шесть.

    А два ведущих этой программы, Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс (владелец того самого журнала, в котором была опубликована «историческая» статья Путина) почтительно кивают головами, слушая это вранье.

    Вопрос не в том, что они непрерывно врут. Гораздо интереснее, что они совершенно убеждены, что никто вокруг их на этом вранье не ловит, и что им никогда не придется за вранье отвечать.

    Ловим неизменно. И отвечать будут обязательно.

    Внизу этот самый момент записи говношоу Никонова и Саймса. (с 17:22)

    Джерело: Блог Сергія Пархоменка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія пропаганда Путін Польша
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