РПЦ перетворилася на інструмент зовнішньої політики Росії

У Москві дуже полюбляють верещати про «фашизм, що повсюдно підіймає голову». Нижче подаю уривок з резолюції Всесвітнього російського народного собору (ВРНС) від 1993 року.

Ця структура була створена Гундяєвим для координації дій політиків та громадських активістів, які сприяють розбудові та утвердженню РПЦ не лише в Російській Федерації, але і за її межами.