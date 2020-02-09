РПЦ перетворилася на інструмент зовнішньої політики Росії
Російська православна церква використовує риторику про принижений і розділений російський народ, який скніє під прапорами різних держав
У Москві дуже полюбляють верещати про «фашизм, що повсюдно підіймає голову». Нижче подаю уривок з резолюції Всесвітнього російського народного собору (ВРНС) від 1993 року.
Ця структура була створена Гундяєвим для координації дій політиків та громадських активістів, які сприяють розбудові та утвердженню РПЦ не лише в Російській Федерації, але і за її межами.
Отже, з документу від 1993 р. під назвою «Про розуміння національних інтересів Росії та російського народу». Тут дається оцінка подіям 1991 року:
«Все это происходит на фоне жестоких конфликтов на территории исторического государства российского, по периметру которого идут гражданские войны за исторический выбор, на фоне тяжелейшего положения разделенного русского народа, оказавшегося под разными государственными флагами, часто в ущемленном и униженном положении, а в ряде случаев прямо и беззастенчиво лишенным гражданских и политических прав».
[весь документ: https://cutt.ly/8rFYypl]
Як вам риторика про принижений і розділений російський народ, який скніє під прапорами різних держав? Не нагадує пропаганду інших «розділених і принижених Версальським миром»?
P.S. На світлині товариш Гундяєв в хвилину рідкісного дозвілля, відпочиває від тяжких дум про нелегку долю «історичної Росії».
Джерело: блог Павла Подобєда