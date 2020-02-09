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    У світі

    Поклонська оголосила себе «російською українкою» і шукає спільних предків з Зеленським

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    Поклонська оголосила себе «російською українкою» і шукає спільних предків з Зеленським

    Поклонська пройшла тест ДНК і порівняла з прокурорським архівом

    Депутат Державної Думи Наталія Поклонська повідомила, що пройшла ДНК-тест в одній з московських клінік, щоб «розвіяти міфи навколо себе». Про це вона написала в своєму Telegram-каналі.

    Колаборантка зізналася, що після того, як вона нещодавно оголосила себе в телеефірі «російської українкою», її піддали критиці. «У повітрі зависло головне питання: «Ху із місіс Поклонська?» (Ну, за національністю)», – написала колишній прокурор окупованого Криму.

    Щоб довести, що вона має право так себе називати, Поклонська вдалася до генетичного аналізу. Вона порівняла ДНК з прокурорським архівом, де зберігаються всі відомості про людину.

    Поклонська пожартувала, що у неї можуть виявити зв’язки з «древніми і страшними влахами» і татарами, а також знайти їх спільних предків з президентом України Володимиром Зеленським.

    Як повідомлялося, депутат Держдуми Наталія Поклонська оголосила себе кримською «няш-мяш» і показала кадри з фотосесії. Колаборантка постала в новому образі.

    Нагадаємо, заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Наталія Поклонська заявила, що готова стати російським послом в Києві. Російський парламентар зазначила, що не боїться «радикально налаштованих українців».

    Наталія Поклонська Росія депутат ДНК
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