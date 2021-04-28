РФ не відвела війська біля східних кордонів України – голова Держприкордонслужби

Залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області.

Росія почала часткове виведення російських військ з території тимчасово окупованого півострова Крим. Однак відведення російського війська від східного кордону України у Воронезькій області так і не спостерігається. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю «РБК-Україна».

Водночас, за його словами, війська біля східних кордонів України Росія ще не відводить.

«Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато. На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму», – повідомив він.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко

Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

«Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо», – зазначив голова ДПСУ.

Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано.

Тим часом, Північноатлантичний Альянс вітає факт зниження напруги на кордонах з Україною, яка відбулася останнім часом, але продовжує вимагати від Росії зупинити військове нарощування та долучитися до політичного процесу з вирішення конфлікту.