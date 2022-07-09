Говорити слово «війна» у Росії дозволено лише тим, хто її підтримує

За антивоєнні заяви у РФ дають тепер реальні терміни

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Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа российской столицы Алексея Горинова к семи годам лишения свободы по статье 207.3 российского уголовного кодекса, то есть за то, что власти называют «распространением ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ». В реальности речь идет о нескольких высказываниях на заседании муниципального совета. Это первый реальный срок по данной статье.

Семь реальных лет заключения за два слова

По сути, все выступление Алексея Горинова, как и его коллеги Елены Котеночкиной, которая успела уехать из России до ареста, можно свести к двум простым и всем понятным словам: «Нет войне!» Практически с этим же лозунгом оппозиционный политик пришел и на суд. «Вам еще нужна эта война?» – написал Горинов на плакате, который охрана безуспешно пыталась своими тушками закрыть от журналистов.

Примерно так же поступают и российские власти в целом. Оппозиционного муниципального депутата, на которого написали донос коллеги из «Единой России», полностью послушный Кремлю суд отправляет за решетку на 7 лет после того, как лично президент Владимир Путин публично сам называет происходящее никакой не спецоперацией, а прямо говорит, что это война. И всем, кто добровольно не отказался от права думать и строить логические связи, понятно, что в выступлении Горинова власти больше напугали параллели между современным российским политическом режимом и фашизмом. Они слишком бросаются в глаза. Так же, как и то, что в день суда депутат очень четко ударил по самому больному месту – длительности этой войны, которую Кремль хотел завершить буквально за неделю, но потерпел решительное поражение. Все, кто напоминает россиянам об этом факте, должны понимать, что прийти могут и за ними.

Горинов не последний

Первый приговор по этой статье был вынесен в Забайкалье Петру Мыльникову, который обвинялся по ее первой части, в связи с чем его «всего лишь» присудили к выплате штрафа в 1 млн рублей. Второй приговор вынесли в оккупированном Россией Крыму, где бывший сотрудник МЧС Андрей Самодуров, хоть и обвинялся, как Горинов, по части второй этой статьи, предусматривающей «использование служебного положения», но признал свою вину и получил условный срок.

Таким образом, дело красносельского московского мундепа для репрессивной машины стало первым, которое завершилось реальным сроком. Но, к сожалению, вряд ли последним. Уже сейчас в судах еще восемь аналогичных дел, причем у учительницы Ирины Ген из Пензы, на которую донесли ученики, заседание ожидается 13 июля. Как и Горинов, эта женщина в связи с тем, что она пыталась рассказать своему классу правду о российской военной агрессии против Украины, то есть высказывалась на работе и в рабочее время, обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК и может получить реальный срок до 10 лет заключения. Всего же в России сейчас расследуется 68 уголовных дел о «военных фейках».

Сигнал под выборы

Вряд ли случайна и дата вынесения Алексею Горинову приговора. Российские суды находятся под полным контролем Кремля и приговоры выносят по составленному там графику. Скажем, Верховный суд раз за разом переносит вынесение решения по иску о признании батальона «Азов» террористической организацией. Тут российские власти явно торгуются с Украиной.

Вот и Горинова приговорили именно сейчас не по случайному совпадению, а в связи с тем, что в России, и в частности в Москве, стартовала муниципальная предвыборная кампания. Некоторые оппозиционеры, еще не оказавшиеся за решеткой просто за слова, настаивали на том, что ее, эту кампанию, можно использовать как трибуну для высказываний. Но власти решили избавить последних российских мечтателей от иллюзий. Кандидатов и действующих муниципальных депутатов массово задерживают по статьям, которые не позволят им потом избираться.

Ну а дело Горинова – это четкий сигнал. Об отделенности муниципальной власти от исполнительной надо в России забыть, хотя она и подписала на эту тему Европейскую хартию о местном самоуправлении. Любой муниципальный служащий или депутат рассматривается Кремлем как госчиновник без права на собственное мнение. За попытки высказываться оппозиционно его могут наказать реальным тюремным сроком – заметно строже, чем «рядовых» граждан. Так что те, кто все еще пытается идти на выборы в России, не просто создают иллюзию их легитимации, они еще и подписывают после дела Горинова «контракт кровью», отказываясь от своих убеждений. А если нет, то просто готовят себе этими выборами место в камере.

Джерело: Deutsche Welle

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