Захід хоче бути впевненим, що Росія ще довго не зможе ні на кого нападати

Головна мета Заходу – припинення війни

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Россия должна утратить возможность вести агрессивную войну. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). «Вводя санкции, мы способствуем тому, чтобы дальнейшие военные действия силами России в других регионах в ближайшие несколько лет были невозможны», – объяснила она действия Запада. Кремлевская же пропаганда убеждает россиян, что санкции к войне, развязанной против Украины, прямого отношения не имеют. Кто же прав?

Путин в центре внимания

Как глава любого персоналистского диктаторского режима Владимир Путин явно уверен, что целью санкций является он лично. Даже когда он сам прямо не говорит этого, за него найдется кому объяснить это россиянам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, тот самый который приравнял Путина к России, умеет и санкции против российского президента при помощи нехитрых манипуляций превратить в санкции против народа.

Кремлевская пропаганда в целом выстраивает для россиян такую простую схему: Запад, в котором засели «неонацисты», говорят скабеевы с соловьевыми, вводит санкции, чтобы уничтожить страну. Сделать он это хочет, добившись смещения Владимира Путина, ведь без него Россия, мол, погибнет. Но русский народ привык терпеть – и не такое вынесет, радостно уверяют упитанные эксперты телешоу на государственных каналах. Так что, делается общий вывод, от лидера своего любимого российский народ не откажется, и Путин-то Россию и спасет.

Еще одна важная для этой конструкции идея продвигается лично президентом. Санкции все равно ввели бы – повторяет он на разные лады раз за разом. Это было неизбежно. Делает это Путин для того, чтобы снять с Кремля ответственность за агрессивную внешнюю политику, которая на самом деле и стала причиной введения новых, самых масштабных в истории санкций.

Новая цель санкций

Нет смысла отрицать, что многие политики в ЕС и в США в прошлом считали, что с помощью санкций против России можно добиться демонтажа сложившейся там политической системы. Одной из целей действительно была замена – правда, не в ходе мифических цветных революций, а демократических выборов – Владимира Путина. В принципе – на кого угодно, за кого проголосуют россияне, в надежде на дальнейшую демократизацию.

Однако таких выборов российская оппозиция ни сама по себе, ни с помощью Запада организовать в стране за долгие годы, прошедшие после пришествия Путина к власти, так и не смогла. Авторитарный режим оказался сильнее. Не сумела оппозиция, окончательная разгромленная в 2021 году, и предотвратить развязанную Кремлем агрессивную войну против Украины, которую Владимир Путин, как сейчас представляется, начал планировать примерно тогда же, когда решил переписать конституцию и окончательно узурпировать власть в стране.

В итоге, с началом войны Запад осознал, что является главной опасностью – российский милитаризм и готовность к внешним агрессиям. Все далеко идущие планы на время были отставлены в сторону, особенно пресловутая демократизация России. Ее не удалось осуществить и Бог с ней, лишь бы бомбы не падали на украинские города.

И тогда появились новые, самые масштабные в истории и направленные только на одно санкции – на скорейшее разрушение созданной в России ресурсной базы войны. Ее, надо сказать, выстраивал не только Владимир Путин. Ведь и до него Кремль инвестировал в развитие армии, сохранял и приумножал ядерный потенциал. Мало кого из россиян это всерьез беспокоило.

Война – всему голова

Российская экономика крайне милитаризована. Страна, например, была долгие годы одним из крупнейших, чаще всего, вторым в мире экспортером вооружений. На военно-промышленный комплекс работала значительная часть формально мирной российской промышленности. Например, металлургия. Пример попроще: деревянные ящики для снарядов, которые производят небольшие фирмы или даже индивидуальные предприниматели.

И всю эту инфраструктуру Запад теперь намерен последовательно демонтировать. Еще месяц назад, когда война уже шла, об этом и речи не было. Но теперь Анналена Бербок четко формулирует поставленную задачу так, как ее постепенно стали понимать и партнеры ФРГ по НАТО и ЕС, а также их союзники.

Так что смещать режим сейчас никто россиянам уже помогать не будет. Тем более нет ясности, не поддерживают ли и правда путинскую войну и его самого, как уверяет кремлевская социология, более 80% населения. Демократические изменения могут, конечно, стать косвенным результатом новых санкций – ведь резкое ухудшение социально-экономической ситуации в России может привести и к протестам. Но главная цель Запада – именно прекращение войны.

Если она остановится и у ЕС с НАТО будут гарантии, что Кремль не сможет ее возобновить, то и санкции постепенно начнут отменять. Особенно если к тому времени сами россияне заменят Владимира Путина на того, у кого не будет желания захватывать соседние страны и бомбить мирные города. Ну, а отключение Netflix и исчезновение прокладок – это лишь мелкие побочные эффекты санкций, связанные не со злонамеренностью Запада, а с несовершенством российской экономики, предпочитающей клепать танки, а не ширпотреб.

Джерело: Deutsche Welle

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