Українська авіація у небі над Сумщиною збила дві ворожі цілі
Ймовірно, це були російські безпілотники
Збройні сили України сьогодні вночі вразили дві ворожі цілі у небі над Сумщиною. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За попередньою інформацією, це були російські безпілотники.
«Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини. Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА», – написав Живицький.
Нагадаємо, окупанти 29 травня вчергове обстріляли Сумщину з території Російської Федерації. ЗСУ зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території РФ на напрямку Бояро-Лежачів.
Додамо, що напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщинуракетами, артилерією та мінометами.
Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.
Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.
Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).