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    Події в Україні

    Українська авіація у небі над Сумщиною збила дві ворожі цілі

    Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини - Українська авіація у небі над Сумщиною збила дві ворожі цілі
    Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини
    фото з відкритих джерел

    Ймовірно, це були російські безпілотники

    Збройні сили України сьогодні вночі вразили дві ворожі цілі у небі над Сумщиною. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    За попередньою інформацією, це були російські безпілотники.

    «Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини. Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА», – написав Живицький.

    Нагадаємо, окупанти 29 травня вчергове обстріляли Сумщину з території Російської Федерації. ЗСУ зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території РФ на напрямку Бояро-Лежачів.

    Додамо, що напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщинуракетами, артилерією та мінометами.

    Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.

    Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.

    Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українська авіація у небі над Сумщиною збила дві ворожі цілі