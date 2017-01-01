Рік державної мови: ефективними будуть дрібні, але повсюдні заходи

Письменник Тарас Прохасько прокоментував пропозицію депутатів оголосити 2018-ий Роком державної мови

Майдан показав, що люди стають разом, незважаючи на мову. Цим статус української мови трохи підірвали, бо показали, що патріот може бути російськомовним. Це негативно вплинуло на розуміння потреби державної мови. Зараз публічна дискусія про мову вийшла до рівня, коли можна її виділяти. Потрібно пояснити, що державна мова - це атрибут кожної

Потрібно пояснити, що державна мова - це атрибут кожної держави

Письменник Тарас Прохасько прокоментував пропозицію депутатів оголосити 2018-ий Роком державної мови

Майдан показав, що люди стають разом, незважаючи на мову. Цим статус української мови трохи підірвали, бо показали, що патріот може бути російськомовним. Це негативно вплинуло на розуміння потреби державної мови.

Зараз публічна дискусія про мову вийшла до рівня, коли можна її виділяти. Потрібно пояснити, що державна мова - це атрибут кожної держави. Тут не йдеться про симпатію, а що потрібно робити помалу лад. Потрібно нормально пояснити, що державна мова важлива, як існування армії чи поліції. Функціювання державної мови - це один зі стовпів держави.

Потрібно чітко спланувати, що відбуватиметься в рік державної мови. Є різні підходи і способи реалізації таких заходів. Вони корисні лише, якщо є чітка програма акцій. Це має бути не комуністичний план, коли писали «покращувати знання мови, відповідальний такий-то, втілити до такого-то». Це не матиме сенсу. У Польщі були роки різних письменників - Герберта, Конрада. За рік було зроблено дуже багато заходів, акцій, повідомлень у пресі, науково-популярних публікацій та досліджень у журналах, видавали твори цих письменників, робили постановки. У нас таке часто перетворюється на офіціозну маячню чи каламбур.

Ефективними будуть дрібні, але повсюдні заходи.

Мають бути інституції, які чітко за це відповідатимуть. Це мають бути щоденні непомітні для всієї країни акції, але повсюдні - десь показали програми, в іншому місці провести уроки, ще десь - цікаву акцію. Варто створити публічну дискусію і вивести наболілі питання на загал, спробувати обговорити. Потрібна інформованість. Франко казав, що головна наша проблема - це темність. Пересічний громадянин у багатьох концептуальних речах не поінформований, а на них має триматися громадянська свідомість. Головні адресати заходів - це державні заклади та люди, які працюють на офіційних посадах, де обов'язково потрібна державна мова.

Джерело: Gazeta.ua

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