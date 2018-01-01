  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тарас Прохасько
    Думки вголос

    Військові - люди, які знаходять найпростіші виходи із найскладніших ситуацій

    Теперішня війна характерна тим, що увібрала в себе напівзрілих людей із різних мирних середовищ, а повернула туди ж цілком зрілих
    На першому курсі університету нам, сімнадцятирічним випускникам міських шкіл, для яких вступ в університет був першим усвідомленим вибором – незважаючи на те, чи він був власним, чи вибором вибору батьків – одногрупники, які стали студентами після служби у війську, здавалися людьми іншої породи. Вони були грубуваті, тупуваті, нахабні,
    • Тарас Прохасько

      Письменник

    • Сьогодні, 16:58
    • Розсилка
    Війна відкрила шлюзи
    Війна відкрила шлюзи

    Теперішня війна характерна тим, що увібрала в себе напівзрілих людей із різних мирних середовищ, а повернула туди ж цілком зрілих

    На першому курсі університету нам, сімнадцятирічним випускникам міських шкіл, для яких вступ в університет був першим усвідомленим вибором – незважаючи на те, чи він був власним, чи вибором вибору батьків – одногрупники, які стали студентами після служби у війську, здавалися людьми іншої породи. Вони були грубуваті, тупуваті, нахабні, цинічні і заражені якимось уніфікованим несмішним гумором. Ми, приписуючи ці властивості їхньому перебуванню у армії, не враховували кількох важливих чинників. Перше, що ці хлопці були не міськими. Друге, що вони були принаймні на три роки старшими. І третє – що серйозні чоловіки схильні абсолютизувати свій небуденний досвід, керуючись його обмеженнями ще довгий час.

    Коли ж ми самі відслужили два роки у війську між першим і другим курсом, то побачили, наскільки ми стали кращими за той час, поки нас не було. Нам дійсно допоміг неплановий досвід. Однак він виявився зовсім інакшої дії. У нас домінували не знання про армію і так зване справжнє життя, а передовсім досвід самого себе у різних умовах. Ми зрозуміли, що тільки у самопізнанні є то спільне, що може служити основою для єдності. Адже кожен, хто був у війську хоч трохи критичним і уважним, пересвідчився, що головною ознакою армійської служби є її атомарність. Тобто майже все, що відбувається, залежить від дуже конкретного місця, де все відбувається. Відповідно, бути добрим військовим означає не так знати ситуації і обставини, як вивчити себе у різних ситуаціях і обставинах.

    В кожному разі, саме із нашого призову після повернення до університету почалася студентська революція. І почалася вона з відмови відвідувати військову кафедру. Без попереднього армійського досвіду ми цього, правдоподібно, зробити не змогли би.

    Читайте також

    Потім, коли і українська армія, і поняття про службу і солдатськість все більше деградувало або, в кращому разі, переставали бути чимось актуальним, я ще довго користувався такими критеріями оцінки різних людей, як здатність бути вояком. Очевидно, що ця здатність передбачає дуже різні властивості, часом взаємовиключні, але насправді завжди йдеться про одне – знання того, яким ти можеш бути в разі чого, і твереза оцінка своїх здатностей. Із вояками ставало щораз гірше.

    Але війна відкрила шлюзи. За останні роки тих, котрі служили, стало дуже багато. І виявилося, що, попри все, інше війна проявила несподівано велику кількість справжніх вояків. Звичайно, що навіть така складна і химерна війна потребувала на службу собі мас людей, які, незважаючи на воєнний досвід, добрими солдатами не стали. Які знають, що таке війна, але не розуміють себе у цій війні.

    Але попри всіх випадкових, всіх нещасних, всіх вимушених, всіх потерпілих, всіх буйних, всіх безтямних, всіх тупих, жадібних, хитрих, корисливих і темних чотири роки атомарної служби під час небаченої гібридної війни виявили і скристалізували певну касту вояків, якої ще в Україні не було. І кожен день війни працює на те, щоби до цієї касти додавалися нові люди. І це вже є феноменом, який неможливо не враховувати, говорячи про українське майбутнє. Ніхто не знає, скільки у цій мережі має назбиратися одиниць, щоби їхня кількість стала критичною. Ніхто не знає, яку роль відіграє їхня кастова доктрина у рішеннях і діях найближчим часом. Але без їхнього впливу тепер уже мало що значне зможе відбутися. І йдеться не про всілякі ветеранські організації, про потреби, прохання і вимоги, навіть не про героїзацію.

    Каста добрих солдатів, які крім того, що знають себе, знають ще й один одного, тим і сильна, що керується певним чітким кодексом, який підсумовує усі атомарні досвіди. А поведінковий кодекс у нашому дифузному суспільстві є такою рідкістю, що не може не перетворитися на ядро кристалізації.

    Теперішня війна характерна тим, що увібрала в себе напівзрілих людей із різних мирних середовищ, а повернула туди ж цілком зрілих. Тому добрі солдати є вже майже скрізь. А ще одною ознакою військових є те, що вони знаходять найпростіші виходи із найскладніших ситуацій. Навіть тоді, коли це виводить на ще складніший рівень.

    Джерело: Zbruc

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    армія війна військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ