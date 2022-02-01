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    Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та нові бригади ЗСУ

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    Президент підписав указ під час виступу на відкритті чергової сесії парламенту - Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та нові бригади ЗСУ
    Президент підписав указ під час виступу на відкритті чергової сесії парламенту
    фото: скріншот з відео

    Президент наголосив на важливості документу

    Виступаючи на відкритті сьомої сесії Верховної Ради України президент Володимир Зеленський підписав указ «Про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби». Засідання пардаменту транслює телеканал «Рада».

    Як повідомив президент, цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення військовослужбовців до рівня не менше ніж три мінімальних заробітні плати (18 тис. грн), створення 20 нових бойових Бригад ЗСУ, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців тощо.

    «А також збільшення протягом наступних трьох років чисельності професійної арміі на 100 тис. осіб», – додав Володимир Зеленський.

    Президент зазначив, що указ покликаний вивести Збройні сили України на якісно новий рівень та зробити черговий крок із переходу вітчизняної армії на професійні засади функціонування. Також, за словами Зеленського, в Указі йдеться про розробку механізмів збільшення термінів контрактів військовослужбовців.

    Підсумовуючи, Володимир Зеленський наголосив, що саме армія є запорукою безпеки країни та гарантією миру в країні, тож він вважає необхідним «захистити тих, хто захищає нас».

    Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ обговорив з колегою з США російську ескалацію в Європі.

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    Теги: ЗСУ Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та нові бригади ЗСУ