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    Думки вголос

    Чи можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу?

    • Сергій Рахманін

      журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Чи можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу?
    Володимир Зеленський

    Про скандальне рішення КСУ та президентські ініціативи

    1.Рішення конституційного суду не витримує критики. Президентська ініціатива – теж.

    2. Якщо можна розпустити КС законом, тоді можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу.

    3. Відновити повноцінну дію антикорупційного законодавства можна ухваленням відповідного закону. І в цій ситуації він легко набере необхідні кількість голосів.

    4. Права і повноваження Конституційного суду, п також принципи його формування варто уточнити. Але для цього потрібні консенсус і дотримання процедур.

    5. Для того, щоб світ не дивувався рішенням наших судів, треба було навести лад у системі. Зокрема, створити НОРМАЛЬНІ Вищу раду правосуддя й Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Що було обіцяно, але не зроблено.

    6. Безкарність перемагається невідворотністю покарання. Силових органів як гною, реальних розслідувань і справдливих вироків – катма.

    7. Бурхлива діяльність Зеленського навколо рішення КСУ – файний спосіб відволікти увагу від підсумків виборів і заробити собі бали.

    8. Спроба відновити право, порушуючи право, називається безправ'ям.

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    Конституційний суд Володимир Зеленський президент правосуддя
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