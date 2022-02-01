Зеленського у Раді чекав «сюрприз»

На банері написано: «Україна – не Болівуд. Зе – займись країною замість серіалів»

Великий банер нардеп проніс у сесійну залу «майже з бійкою»

Народний депутат приніс у Верховну Раду банер із закликом до президента під час його виступу. Кадр з банером потрапив у пряму трансляцію парламентського телеканалу «Рада».

Як уточнила у Facebook журналістка Анна Стешенко, великий банер проніс у сесійну залу нардеп з депутатської групи «За майбутнє» Ігор Гузь «майже з бійкою».

На плакаті написано: «Україна – не Болівуд. Зе – займись країною замість серіалів».

скріншот з трансляції каналу «Рада»

Зазначимо, сьогодні, 1 лютого, відкрилася сьома сесія Верховної Ради ІХ скликання. Перед нардепами, зокрема, виступив президент Володимир Зеленський.

Також у Раді Зеленський підписав указ про збільшення грошового забезпечення військових та нові бригади ЗСУ.

Зазначимо, вранці у Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото).

Напередодні спікер Ради Стефанчук назвав кількість хворих та звернувся до нардепів. Також стало відомо, що Рада цього тижня працюватиме дистанційно.

Станом 27 січня лише в одній фракції «Слуга народу» Cоvid-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіло 23 депутати фракції.

Також депутати повідомили, що Верховна Рада планує найближчим часом перейти на дистанційну роботу в комітетах через велику захворюваність серед народних депутатів та працівників парламенту.