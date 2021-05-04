Дуетом Єрмак-Джудіанні повинні зацікавится правоохоронні органи

Цікаво, як їм дивитиметься в очі і що говоритиме чинний керівник Офісу Президента, який був частиною українсько-американської змови проти сьогоднішнього президента США, що ледь не обернулось для України втратою підтримки ключового міжнародного партнера?

Андрій Єрмак «продавав» себе Президентові Зеленському як провідного фахівця у відносинах з США. Він увесь час до перемоги сьогоднішнього президента США був прихильником адміністрації Трампа, неодноразово контактував з її представниками та переконував Президента Зеленського у майбутній перемозі Трампа на виборах президента США.

Наша команда в прокуратурі провела аудит усіх справ, які нам дістались у спадок і прокурори не встановили жодних доказів, які би могли свідчити про можливу причетність до правопорушень Хантера Байдена.

У відповідь на неодноразові запитання, я про це інформував Президента Зеленського. Транскрипт розмови Джуліані-Єрмака може свідчити про те, що відмова нашої команди в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією із причин моєї відставки з посади Генерального прокурора.

Підтвердженням цьому може слугувати миттєве відкриття кримінальних проваджень за фактом оприлюднення розмови Порошенка і Дж.Байдена у травні 2020 року уже новим Генеральним прокурором. Послідовність дій російського агента Деркача, який оприлюднив розмови у травні 2020 року, Офісу Генпрокурора, що одразу ж відкрив кримінальне провадження та публічні коментарі Президента Зеленського на цю тему можуть свідчити про узгодженість дій у реалізації даної комбінації.

І роль керівника Офісу Президента у цій комбінації, з огляду на опублікований транскрипт розмови Єрмака-Джуліані, ще повинні дослідити правоохоронні органи.