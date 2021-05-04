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    Думки вголос

    Дуетом Єрмак-Джудіанні повинні зацікавится правоохоронні органи

    • Руслан Рябошапка

      Український державний діяч, юрист

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    Єрмак обіцяв організувати&nbsp;проведення розслідування&nbsp;щодо сина Джо Байдена - Дуетом Єрмак-Джудіанні повинні зацікавится правоохоронні органи
    Єрмак обіцяв організувати проведення розслідування щодо сина Джо Байдена
    фото з відкритих джерел

    Завтра в Україні з візитом перебуватимуть топ-посадовці Державного департаменту США – Ентоні Блінкен та Вікторія Нуланд

    Цікаво, як їм дивитиметься в очі і що говоритиме чинний керівник Офісу Президента, який був частиною українсько-американської змови проти сьогоднішнього президента США, що ледь не обернулось для України втратою підтримки ключового міжнародного партнера?
    Андрій Єрмак «продавав» себе Президентові Зеленському як провідного фахівця у відносинах з США. Він увесь час до перемоги сьогоднішнього президента США був прихильником адміністрації Трампа, неодноразово контактував з її представниками та переконував Президента Зеленського у майбутній перемозі Трампа на виборах президента США.
    Транскрипт розмови Джуліані та Єрмака розкриває ще одну важливу деталь – Єрмак обіцяв організувати проведення розслідування щодо сина Дж.Байдена.
    Наша команда в прокуратурі провела аудит усіх справ, які нам дістались у спадок і прокурори не встановили жодних доказів, які би могли свідчити про можливу причетність до правопорушень Хантера Байдена.
    У відповідь на неодноразові запитання, я про це інформував Президента Зеленського. Транскрипт розмови Джуліані-Єрмака може свідчити про те, що відмова нашої команди в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією із причин моєї відставки з посади Генерального прокурора.
    Підтвердженням цьому може слугувати миттєве відкриття кримінальних проваджень за фактом оприлюднення розмови Порошенка і Дж.Байдена у травні 2020 року уже новим Генеральним прокурором. Послідовність дій російського агента Деркача, який оприлюднив розмови у травні 2020 року, Офісу Генпрокурора, що одразу ж відкрив кримінальне провадження та публічні коментарі Президента Зеленського на цю тему можуть свідчити про узгодженість дій у реалізації даної комбінації.
    І роль керівника Офісу Президента у цій комбінації, з огляду на опублікований транскрипт розмови Єрмака-Джуліані, ще повинні дослідити правоохоронні органи.

    Джерело: блог Руслана Рябошапки

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Вікторія Нуланд Рудольф Джуліані Андрій Єрмак Ентоні Блінкен
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