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    Думки вголос

    Люди не читають звітів, вони бачать як повертають звільнених з ганьбою прокурорів

    • Руслан Рябошапка

      Український державний діяч, юрист

    • Розсилка
    Одна з основних цілей реформи прокуратури&nbsp;&ndash;&nbsp;перетворення її на інституцію - Люди не читають звітів, вони бачать як повертають звільнених з ганьбою прокурорів
    Одна з основних цілей реформи прокуратури – перетворення її на інституцію

    Президент немає власної думки?

    Президент даватиме оцінку якості роботи прокуратури після звіту генеральної прокурорки, транслює позицію глави держави його прес-секретарка.

    Але для того, щоб оцінити роботу прокуратури за звітом, президентові потрібно було встановити систему показників, за якими він чи його радники могли би скласти об'єктивне враження. Поки що від президента ми чули лише один критерій – «результати». Вони за його системою оцінювання прокуратури або є, або їх немає.

    Ну такий собі критерій, за рівнем системності і логічності десь схожий на спосіб прийняття останніх рішень суддями Конституційного суду.

    Зараз не важко передбачити, що звіт прокурорки свідчитиме про яскраву і беззаперечну перемогу над злочинністю і корупцією,  і супроводжуватиметься вражаючими цифровими показниками. Але як казали класики, є брехня, велика брехня і є статистика. Тому професіонали поставляться до звіту власне як до статистики...

    Для того, щоб скласти власну думку про успішність роботи прокуратури президентові не потрібні звіти, складені у кращих традиціях совково-прокурорської науки, а варто запитати думку людей про рівень довіри до прокуратури.

    Одна з основних цілей реформи прокуратури – перетворення її на інституцію, якій би нарешті почали довіряти люди. Тому ми покладали в основу оцінки роботи прокуратури суспільну довіру, а не формальні звіти.

    Люди не читають звітів, вони бачать як повертають звільнених з ганьбою прокурорів-олігархів, як підлаштовують під «правильних людей» правила оцінювання прокурорів, як блокуються розслідування щодо олігархів, нардепів з фракції президента та його оточення і роблять свої висновки.

    Джерело: блог Руслана Рябошапки

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: прокуратура реформа Володимир Зеленський президент Ірина Венедіктова
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