Відставка В'ятровича: його є за що критикувати, йому є за що дякувати

Володимир В'ятрович

Дай боже, щоб його наступник став не тупо антиподом його візії, а поміркованою освіченою людиною. Об'єктивною і патріотичною

Кажуть звільнили В'ятровича. Тут таке.

Він дійсно багато зробив. він зачистив Леніних - кожний ідол маркував всю територію України как собачья метка под каждым столбом. цього треба будо позбутися.

Він перейменував вулиці і це добре. Але іноді перейменування були занадто лобові і він створив цим нові лінії напруги замість уникнути старих.

Він відкрив архіви, він зруйнував радянські міфи, але замість пішов конструювати новітні. Теж міфи. Чи міти?

Він не уявляв собі Україну як поле для консенсуса різних локальних пам'ятей. Він прагнув єдиної генеральної лінії нацпам'яти. Взагалі є за що йому дякувати і є що там корегувати.

Дай боже, щоб його наступник став не тупо антиподом його візії, а поміркованою освіченою людиною. Об'єктивною і патріотичною.

Колись він надихнув мене на вірші:

я щупалец русского мира

я пролежень русской весны

разорвана бездна зефира

не надо златого сапфира

ни рухнувшего кумира

ни сталинского ампира

ни пушкинского мундира

ни шишкинской русской сосны

я весь не умру

я воскресну

могуч и протяжен как цой

пылают усталые чресла

хрустит пересохший опреснок

я вновь подавляюсь мацой

на радость гражданке ницой

я призрак

брожу по европе

я серфер на новой волне

я ленин в фруктозном сиропе

я щорс на трехногом коне

добавь меня в группу без крови

пусть вьюга меня отпоет

покуда железный вятрович

кровавую пищу клюет

4.02.2018

Не так вже давно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»

Пане Володимире, я ваш опонент і критик, але маю за що вам подякувати.