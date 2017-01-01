Райкін злякався і втік

Зрив концерту він, на жаль, чесно заробив

Мовою оригіналу Мне очень жаль что в Одессе сорвали концерт Константина Райкина. Райкин это не Светлана Лобода. Это очень хороший и умный артист. Его аудитория - и в России, и здесь, - это милые, культурные, либеральные, интеллигентные люди. За несколько дней до этого я разговаривал с Сергеем Стерненко. Я убеждал его, что трехлетней давности

Костянтин Райкін

Зрив концерту він, на жаль, чесно заробив

Мовою оригіналу

Мне очень жаль что в Одессе сорвали концерт Константина Райкина. Райкин это не Светлана Лобода. Это очень хороший и умный артист. Его аудитория - и в России, и здесь, - это милые, культурные, либеральные, интеллигентные люди.

За несколько дней до этого я разговаривал с Сергеем Стерненко. Я убеждал его, что трехлетней давности интервью Райкина - не показатель, что тогда он был зависим от бюджетного финансирования и обязан был продемонстрировать лояльность, что он повелся на пропаганду и не мог предвидеть последствий захвата Крыма, в том числе и десятков тысяч смертей на донбАссе. А в сегодняшней России он в полуопале, и, скорее всего сожалеет о своих тогдашних верноподданнических восторгах. И что он наверное не может себе позволить откровенно выступить против режима, потому что режим может легко перекрыть ему кислород. Поэтому чрезмерно требовать от него прямого осуждения путинской политики. Но надо предоставить ему возможность отмежеваться от своего былого крымнашизма в максимально дипломатичной форме.

И вроде бы на этом мы со Стерненко и сошлись.

Но пиар-менеджеры Райкина об этом не подумали. А подумали что пролезет. И ошиблись. И когда его самого (да, жаль что не в дипломатичной форме) спросили на сцене чей Крым, он не сказал что сожалеет о том что повелся на пропаганду, не мог предвидеть последствий захвата Крыма, десятки тысяч смертей, что сожалеет о тогдашних верноподданнических восторгах, не отмежевался от своего былого крымнашизма в максимально дипломатичной форме. Нет он просто испугался и убежал.

Зассал уважаемый Константин Аркадьевич.

Почему-то вспомнился анекдот:

- Мальчик сыт.

- Та пусть не ссыт, пусть подойдет...

Значит, срыв концерта он, к сожалению, честно заработал. Тем более что он - это не ТП Светлана Лобода. Это очень хороший и умный артист. И его аудитория - и в России, и здесь, - это милые, культурные, либеральные, интеллигентные люди.

Именно поэтому ему не простительно то, что простительно поющей ТП.

И все-таки мне очень жаль что в Одессе сорвали концерт Константина Райкина.

Джерело: блог Олександра Ройтбурда

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