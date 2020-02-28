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    Думки вголос

    Перерахунку пенсій 1 березня не буде через бездіяльність уряду

    • Павло Розенко

      ексвіцепрем'єрміністр України

    • Розсилка
    Перерахунку пенсій 1 березня не буде через бездіяльність уряду

    Кінець епохи бідності настав, але не для українських пенсіонерів

    Згідно частини другої ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 1 березня має бути проведено чергову індексацію пенсій для 95% українських пенсіонерів!

    Індексація мала відбутися на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески!

    Таким чином, в середньому, пенсії мали бути проіндексовані щонайменше на 10-11%!

    Відповідний перерахунок пенсій здійснюється Пенсійним фондом України на підставі РІШЕННЯ УРЯДУ!!!

    Станом на сьогодні, ЖОДНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ УРЯД НЕ УХВАЛИВ!!

    Я так розумію, що після приходу Слуг народу КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ ТАКИ НАСТАВ! Але для самих Слуг народу. І явно не для українських пенсіонерів!

    Джерело: блог Павла Розенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пенсіонери уряд
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