Перерахунку пенсій 1 березня не буде через бездіяльність уряду
Кінець епохи бідності настав, але не для українських пенсіонерів
Згідно частини другої ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 1 березня має бути проведено чергову індексацію пенсій для 95% українських пенсіонерів!
Індексація мала відбутися на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески!
Таким чином, в середньому, пенсії мали бути проіндексовані щонайменше на 10-11%!
Відповідний перерахунок пенсій здійснюється Пенсійним фондом України на підставі РІШЕННЯ УРЯДУ!!!
Станом на сьогодні, ЖОДНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ УРЯД НЕ УХВАЛИВ!!
Я так розумію, що після приходу Слуг народу КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ ТАКИ НАСТАВ! Але для самих Слуг народу. І явно не для українських пенсіонерів!
Джерело: блог Павла Розенка