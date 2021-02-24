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    Думки вголос

    Влада перенесла виплату щомісячної надбавки до пенсії з 1 липня на 1 жовтня

    • Павло Розенко

      ексвіцепрем'єрміністр України

    •  glavcom.ua
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    Влада перенесла виплату щомісячної надбавки до пенсії з 1 липня на 1 жовтня

    Слугами було вилучено 8 млрд грн із бюджету Пенсійного фонду і передано на збільшення фінансування Офісу Генпрокурора і Офісу Президента

    Молнія!!

    ЗЕ-влада перенесла виплату щомісячної надбавки до пенсії у розмірі 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року

    Просто нагадаю... Цю доплату обіцяли запровадити ще з 1 січня 2021 року...

    ЗАТРИМКА ПО ВИПЛАТАХ НАДБАВОК – МАЙЖЕ РІК

    Бо раптово із бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік Слугами народу було вилучено 8 млрд. гривень і передано на збільшення фінансування Офісу Генпрокурора і Офісу Президента...

    Бо, на думку Зеленського і його команди, прокурори і співробітники Офісу Президента в Україні в злиднях живуть... Бідують вони...

    А пенсіонери??? Да почекають!!

    Джерело: блог Павла Розенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: пенсіонери пенсійна система фінансування пенсія
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