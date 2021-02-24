Влада перенесла виплату щомісячної надбавки до пенсії з 1 липня на 1 жовтня
Слугами було вилучено 8 млрд грн із бюджету Пенсійного фонду і передано на збільшення фінансування Офісу Генпрокурора і Офісу Президента
Молнія!!
ЗЕ-влада перенесла виплату щомісячної надбавки до пенсії у розмірі 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року
Просто нагадаю... Цю доплату обіцяли запровадити ще з 1 січня 2021 року...
ЗАТРИМКА ПО ВИПЛАТАХ НАДБАВОК – МАЙЖЕ РІК
Бо раптово із бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік Слугами народу було вилучено 8 млрд. гривень і передано на збільшення фінансування Офісу Генпрокурора і Офісу Президента...
Бо, на думку Зеленського і його команди, прокурори і співробітники Офісу Президента в Україні в злиднях живуть... Бідують вони...
А пенсіонери??? Да почекають!!
Джерело: блог Павла Розенка