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    Думки вголос

    Чому Зеленському можна хамити журналістам, а Гогілашвілі поліції – ні?

    • Павло Розенко

      ексвіце-прем'єр-міністр України

    •  glavcom.ua
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    Гогілашвілі&nbsp;звільнили, а Зеленський &ndash; залишився&hellip; - Чому Зеленському можна хамити журналістам, а Гогілашвілі поліції – ні?
    Гогілашвілі звільнили, а Зеленський – залишився…
    фото: babel.ua

    Де логіка і послідовність?

    От поясніть мені???

    Чому Зеленському можна хамити журналістам і кричати: «Міша, я ж Президент!!!»???

    А замміністра МВС Гогілашвілі хамити і кричати поліцейським «Я ж замміністра!!!!» НЕ МОЖНА??

    Чому Зеленському можна із сім‘єю взяти гелікоптер Служби надзвичайних ситуацій і злітати на дачу в Гуту на вихідні?? «Бо я президент! Я маю право»!!

    А замміністра МВС Гогілашвілі не можна «с вєтєрком» і с мігалкамі пролєтєть по Хрещатику, і на зауваження поліцейських сказати: «ти шо не бачиш спецталон?? Я маю право!!»

    Гогілашвілі звільнили…

    Зеленський – залишився…

    Де логіка і послідовність???

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    Джерело: блог Павла Розенка

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    Теги: скандал Володимир Зеленський Олександра Гогілашвілі
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    Чому Зеленському можна хамити журналістам, а Гогілашвілі поліції – ні?