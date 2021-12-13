Чому Зеленському можна хамити журналістам, а Гогілашвілі поліції – ні?

Де логіка і послідовність?

От поясніть мені???

Чому Зеленському можна хамити журналістам і кричати: «Міша, я ж Президент!!!»???

А замміністра МВС Гогілашвілі хамити і кричати поліцейським «Я ж замміністра!!!!» НЕ МОЖНА??

Чому Зеленському можна із сім‘єю взяти гелікоптер Служби надзвичайних ситуацій і злітати на дачу в Гуту на вихідні?? «Бо я президент! Я маю право»!!

А замміністра МВС Гогілашвілі не можна «с вєтєрком» і с мігалкамі пролєтєть по Хрещатику, і на зауваження поліцейських сказати: «ти шо не бачиш спецталон?? Я маю право!!»

Гогілашвілі звільнили…

Зеленський – залишився…

Де логіка і послідовність???

Читайте також:

Джерело: блог Павла Розенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.