Чому Зеленському можна хамити журналістам, а Гогілашвілі поліції – ні?
Де логіка і послідовність?
От поясніть мені???
Чому Зеленському можна хамити журналістам і кричати: «Міша, я ж Президент!!!»???
А замміністра МВС Гогілашвілі хамити і кричати поліцейським «Я ж замміністра!!!!» НЕ МОЖНА??
Чому Зеленському можна із сім‘єю взяти гелікоптер Служби надзвичайних ситуацій і злітати на дачу в Гуту на вихідні?? «Бо я президент! Я маю право»!!
А замміністра МВС Гогілашвілі не можна «с вєтєрком» і с мігалкамі пролєтєть по Хрещатику, і на зауваження поліцейських сказати: «ти шо не бачиш спецталон?? Я маю право!!»
Гогілашвілі звільнили…
Зеленський – залишився…
Де логіка і послідовність???
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Джерело: блог Павла Розенка