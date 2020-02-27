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    Суспільство

    Міста перекриватимуть. У парламенті розказали про план боротьби з коронавірусом

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    <span>Голова комітету Верховної Ради з питань здоров&rsquo;я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький</span> - Міста перекриватимуть. У парламенті розказали про план боротьби з коронавірусом
    Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

    «Є три етапи урядового плану. На останньому – звичайні лікарні перетворюватимуться на інфекційні», - Михайло Радуцький

    Уряд утворив штаб протидії розповсюдженню інфекції і розробив план щодо боротьби з коронавірусом. Він містить три хвилі, на останній  передбачається, що звичайні лікарні перетворюватимуться на інфекційні і це вже буде надзвичайний стан. Про це «Главкому» повідомив, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Депутат від «Слуги народу» в інтерв’ю розказав, що  з цим планом обізнані всі, хто має відношення до забезпечення здоров’я наших громадян, включаючи лікарів.

    «Не йтиметься про всіх лікарів. Кого саме і скільки вирішуватиметься в залежності від кількості заражень. Держава також розробила чіткий план і щодо перекриття міст, якщо, не дай боже, потрібно буде вводити карантин. Національна гвардія, Національна поліція, лікарі, всі, хто мають до долучатися, знають про цей план», – уточнив Радуцький.

     Народний депутат також пояснив, чому йому  більше подобається обраний варіант Нові Санжари задля обсервації: «Це санаторій, який належить Національній гвардії, персонал цього санаторію більш звиклий до виконання військових команд. Я був у цьому санаторії, коли там вже були розташовані евакуйовані люди. До середини не заходив, до людей, але з умовами ознайомився, дивився під’їзди. Він розташований більш-менш далеко від житлових будинків, в нього є два виїзди, він відокремлений. А найголовніше, що в Нових Санжарах є, так це окрема система водопостачання і каналізація, що дає змогу повністю дезінфікувати продукти життєдіяльності людини».

    Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині

     

    Міністерство охорони здоров'я уряд коронавірус Михайло Радуцький
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