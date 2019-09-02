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    Думки вголос

    Аваков призначив своїм радником «смотрящого» по Одесі від Мураєва

    • Роман Сініцин

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    Дмитро Кавун - Аваков призначив своїм радником «смотрящого» по Одесі від Мураєва
    Дмитро Кавун

    Важко не помітити стрімкий поступ реформ в МВС з такими талановитими радниками

    Ахах.
    ̶А̶в̶а̶к̶о̶в̶ Чорт призначив собі чергового радника.

    Сферою діяльності стане «координація роботи підрозділів міністерства в Харківській області.»

    Знайомтесь Дмітрій Кавун.

    Люстрований, був заступником прокурора Одеської та Харківської областей до Майдану. Молоде дарованіє, в 26 вже був заступником прокурора області.

    Мабуть тому, що Дмітрій - син заступника начальника екологічної інспекції Чорного моря, Юрія Кавуна.

    Ще Дмітрій - муж Ольги Кавун, «співробітниці салону краси» з Одеси, №78 у списку Слуга Народу.

    Взагалі то Кавун - креатура сєпара Мураєва.
    Був «смотрящим» по Одесі від Мураєва, рулив там виборами.

    Згідно зі звітом мураєвскої партії «Наші», у першому кварталі 2019 року Кавун і його жінка з салону красоти - навіть закинули 10к$ «на партію» офіційно.

    Важко не помітити стрімкий поступ реформ в МВС з такими талановитими радниками.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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