Аваков призначив своїм радником «смотрящого» по Одесі від Мураєва

Дмитро Кавун

Важко не помітити стрімкий поступ реформ в МВС з такими талановитими радниками

Ахах.

̶А̶в̶а̶к̶о̶в̶ Чорт призначив собі чергового радника.

Сферою діяльності стане «координація роботи підрозділів міністерства в Харківській області.»

Знайомтесь Дмітрій Кавун.

Люстрований, був заступником прокурора Одеської та Харківської областей до Майдану. Молоде дарованіє, в 26 вже був заступником прокурора області.

Мабуть тому, що Дмітрій - син заступника начальника екологічної інспекції Чорного моря, Юрія Кавуна.

Ще Дмітрій - муж Ольги Кавун, «співробітниці салону краси» з Одеси, №78 у списку Слуга Народу.

Взагалі то Кавун - креатура сєпара Мураєва.

Був «смотрящим» по Одесі від Мураєва, рулив там виборами.

Згідно зі звітом мураєвскої партії «Наші», у першому кварталі 2019 року Кавун і його жінка з салону красоти - навіть закинули 10к$ «на партію» офіційно.

Важко не помітити стрімкий поступ реформ в МВС з такими талановитими радниками.

Джерело: блог Романа Сініцина

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