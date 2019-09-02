Аваков призначив своїм радником «смотрящого» по Одесі від Мураєва
Важко не помітити стрімкий поступ реформ в МВС з такими талановитими радниками
Ахах.
̶А̶в̶а̶к̶о̶в̶ Чорт призначив собі чергового радника.
Сферою діяльності стане «координація роботи підрозділів міністерства в Харківській області.»
Знайомтесь Дмітрій Кавун.
Люстрований, був заступником прокурора Одеської та Харківської областей до Майдану. Молоде дарованіє, в 26 вже був заступником прокурора області.
Мабуть тому, що Дмітрій - син заступника начальника екологічної інспекції Чорного моря, Юрія Кавуна.
Ще Дмітрій - муж Ольги Кавун, «співробітниці салону краси» з Одеси, №78 у списку Слуга Народу.
Взагалі то Кавун - креатура сєпара Мураєва.
Був «смотрящим» по Одесі від Мураєва, рулив там виборами.
Згідно зі звітом мураєвскої партії «Наші», у першому кварталі 2019 року Кавун і його жінка з салону красоти - навіть закинули 10к$ «на партію» офіційно.
Важко не помітити стрімкий поступ реформ в МВС з такими талановитими радниками.
Джерело: блог Романа Сініцина