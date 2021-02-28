Справа Стерненка: вчора відбувся останній відносно мирний протест?

Те, що Зеленський ніяк не комунікує кейси Стерненка та Антоненка – проблема для самого президента

Там Геращенко чомусь дуже радий і подякував мені персонально за мирний протест і що все було без провокацій і «душа патріота раділа». Ок ок але хочу нагадати Антон Геращенко такі прості і банальні істини:

1) Аваков – чорт

2) Якби у вівторок МВС не перекрили Банкову кордоном НГУ і Поліції – ніхто б їх не чіпав.

Якби дали пройти до ОП і вийшов якийсь з замів та озвучив позицію Президента та шляхи вирішення проблеми «недієздатних судів», яку вони самі визнають – все б було ок. Аваков сам спровокував цей конфлікт. На Банковій проходили десятки акцій, ніяких кордонів «мальчіків в трусіках» там не було уже дуже давно. У вівторок був.

3) Аваков прямо причетний до репресій і щодо Стерненка і щодо Антоненка та десятків інших громадян. Саме одеська поліція причетна до нападів на Стерненка, а потім, разом з ГПУ і щодо фабрикації справ стосовно нього. Більш того, рік тому Аваков зустрічався з Венедиктовою та обговорив з нею питання покарання для Стерненка. Із формулюванням що треба розслідувати «вбивство» його нападника.

При тому що справи щодо нападів на Сергія взагалі були тоді не в МВС, а в СБУ і Аваков тут ні до чого. Це, звісно, прямий політичний тиск. По тій справі «догнал-убіл» Сергія не вийшло закрити, швидко зліпили нову і дали 7 років тюрми ні за що.

Про Антоненка я взагалі мовчу – Аваков просто закрив невинну людину і більше року тримає Андрія в СІЗО. А народ тримає за дурників.

4) Аваков і ко не має нічого спільного з патріотами. Зараз у нього більше спільного з ватним шапіто портнова-татарова-венедіктової.

А те що Володимир Зеленський не помічає проблеми і ніяк не комунікує кейси Стерненка та Антоненка – проблема. Проблема передусім для самого Зеленського, не Авакова.

Бо схоже, що це був останній відносно мирний протест.

Джерело: блог Романа Сініцина

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