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    Думки вголос

    Справа Стерненка: вчора відбувся останній відносно мирний протест?

    Справа Стерненка: вчора відбувся останній відносно мирний протест?

    Те, що Зеленський ніяк не комунікує кейси Стерненка та Антоненка – проблема для самого президента

    Там Геращенко чомусь дуже радий і подякував мені персонально за мирний протест і що все було без провокацій і «душа патріота раділа». Ок ок але хочу нагадати Антон Геращенко такі прості і банальні істини:

    1) Аваков – чорт

    2) Якби у вівторок МВС не перекрили Банкову кордоном НГУ і Поліції – ніхто б їх не чіпав.

    Якби дали пройти до ОП і вийшов якийсь з замів та озвучив позицію Президента та шляхи вирішення проблеми «недієздатних судів», яку вони самі визнають – все б було ок. Аваков сам спровокував цей конфлікт. На Банковій проходили десятки акцій, ніяких кордонів «мальчіків в трусіках» там не було уже дуже давно. У вівторок був.

    3) Аваков прямо причетний до репресій і щодо Стерненка і щодо Антоненка та десятків інших громадян. Саме одеська поліція причетна до нападів на Стерненка, а потім, разом з ГПУ і щодо фабрикації справ стосовно нього. Більш того, рік тому Аваков зустрічався з Венедиктовою та обговорив з нею питання покарання для Стерненка. Із формулюванням що треба розслідувати «вбивство» його нападника.

    При тому що справи щодо нападів на Сергія взагалі були тоді не в МВС, а в СБУ і Аваков тут ні до чого. Це, звісно, прямий політичний тиск. По тій справі «догнал-убіл» Сергія не вийшло закрити, швидко зліпили нову і дали 7 років тюрми ні за що.

    Про Антоненка я взагалі мовчу – Аваков просто закрив невинну людину і більше року тримає Андрія в СІЗО. А народ тримає за дурників.

    4) Аваков і ко не має нічого спільного з патріотами. Зараз у нього більше спільного з ватним шапіто портнова-татарова-венедіктової.

    А те що Володимир Зеленський не помічає проблеми і ніяк не комунікує кейси Стерненка та Антоненка – проблема. Проблема передусім для самого Зеленського, не Авакова.

    Бо схоже, що це був останній відносно мирний протест.

    Читайте також: Хто підтримує Сергія Стерненка? Обличчя протесту

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС СБУ Арсен Аваков СІЗО Володимир Зеленський Сергій Стерненко
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