Чому українське кіно про війну знімають з прокату?
Через новий закон, багато українських документальних стрічок ризикують бути непоказаними в кінотеатрах
Тим часом Держкіно скасувало прокатну ліцензнію крутого фільму від Babylon'13 – Зошит війни / War Note.
Тепер в кінотеатрах ви його не побачите.
Фільм зроблений з відео з камер наших солдат. Солдати часто говорять російською, тому фільм субтитровано українською.
Чому це сталося? вступив новий закон про мову 16.07 і питання видачі прокатних посвідчень для субтитрованих фільмів не було врегульовано (такі фільми можуть виходити у прокат, але для цього мають отримати 2 бали за культурним тестом. Хто і як має цей тест застосовувати – неясно)
Юристи проаналізували законодавчу базу та стверджують, що Держкіно та Мінкульт можуть та мають врегулювати видачу посвідчень самі. Проте, Держкіно каже, що вони нічого не можуть. В результаті не лише фільм «Зошит війни» не дійшов до глядача, але й велика кількість готових укр док фільмів не зможе вийти у прокат.
Це не критика закону про мову – адже він передбачає можливість прокату документальних стрічок мовою оригіналу. Це пр#%об державних органів, що могли та мали узгодити свої внутрішні документи з новим законом.
Позиція авторів фільму полягає в наступному:
- держава має вчасно робити свою роботу (врегульовувати підзаконні акти нових законів) і допомагати укр кіно, а не піднімати лапки, посилаючися на зовнішні обставини (новий закон)
- кампанія по збору коштів (10 грн з квитка іде у фонд Повернись живим) для фонду через бездіяльність держави провалилася
- документальне кіно і так важко доносити до глядача, а тут ще й мішають
- декілька авторів відео з фільму померли, цей фільм - пам’ятник для них і це неприпустимо так вчиняти з таким фільмом.
Джерело: блог Романа Сініцина