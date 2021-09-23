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    Думки вголос

    Чому українське кіно про війну знімають з прокату?

    Документальне кіно і так важко доносити до глядача, а тут ще й заважають - Чому українське кіно про війну знімають з прокату?
    Документальне кіно і так важко доносити до глядача, а тут ще й заважають

    Через новий закон, багато українських документальних стрічок ризикують бути непоказаними в кінотеатрах

    Тим часом Держкіно скасувало прокатну ліцензнію крутого фільму від Babylon'13 – Зошит війни / War Note.

    Тепер в кінотеатрах ви його не побачите.

    Фільм зроблений з відео з камер наших солдат. Солдати часто говорять російською, тому фільм субтитровано українською.

    Чому це сталося? вступив новий закон про мову 16.07 і питання видачі прокатних посвідчень для субтитрованих фільмів не було врегульовано (такі фільми можуть виходити у прокат, але для цього мають отримати 2 бали за культурним тестом. Хто і як має цей тест застосовувати – неясно)

    Юристи проаналізували законодавчу базу та стверджують, що Держкіно та Мінкульт можуть та мають врегулювати видачу посвідчень самі. Проте, Держкіно каже, що вони нічого не можуть. В результаті не лише фільм «Зошит війни» не дійшов до глядача, але й велика кількість готових укр док фільмів не зможе вийти у прокат.

    Це не критика закону про мову – адже він передбачає можливість прокату документальних стрічок мовою оригіналу. Це пр#%об державних органів, що могли та мали узгодити свої внутрішні документи з новим законом.

    Позиція авторів фільму полягає в наступному:

    • держава має вчасно робити свою роботу (врегульовувати підзаконні акти нових законів) і допомагати укр кіно, а не піднімати лапки, посилаючися на зовнішні обставини (новий закон)
    • кампанія по збору коштів (10 грн з квитка іде у фонд Повернись живим) для фонду через бездіяльність держави провалилася
    • документальне кіно і так важко доносити до глядача, а тут ще й мішають
    • декілька авторів відео з фільму померли, цей фільм - пам’ятник для них і це неприпустимо так вчиняти з таким фільмом.
    Читайте також: Держкіно заборонило прокат фільму про війну на Донбасі

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Мінкульт кіно війна закон держава
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    Чому українське кіно про війну знімають з прокату?