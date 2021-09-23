Чому українське кіно про війну знімають з прокату?

Документальне кіно і так важко доносити до глядача, а тут ще й заважають

Документальне кіно і так важко доносити до глядача, а тут ще й заважають

Через новий закон, багато українських документальних стрічок ризикують бути непоказаними в кінотеатрах

Тим часом Держкіно скасувало прокатну ліцензнію крутого фільму від Babylon'13 – Зошит війни / War Note.

Тепер в кінотеатрах ви його не побачите.

Фільм зроблений з відео з камер наших солдат. Солдати часто говорять російською, тому фільм субтитровано українською.

Чому це сталося? вступив новий закон про мову 16.07 і питання видачі прокатних посвідчень для субтитрованих фільмів не було врегульовано (такі фільми можуть виходити у прокат, але для цього мають отримати 2 бали за культурним тестом. Хто і як має цей тест застосовувати – неясно)

Юристи проаналізували законодавчу базу та стверджують, що Держкіно та Мінкульт можуть та мають врегулювати видачу посвідчень самі. Проте, Держкіно каже, що вони нічого не можуть. В результаті не лише фільм «Зошит війни» не дійшов до глядача, але й велика кількість готових укр док фільмів не зможе вийти у прокат.

Це не критика закону про мову – адже він передбачає можливість прокату документальних стрічок мовою оригіналу. Це пр#%об державних органів, що могли та мали узгодити свої внутрішні документи з новим законом.

Позиція авторів фільму полягає в наступному:

держава має вчасно робити свою роботу (врегульовувати підзаконні акти нових законів) і допомагати укр кіно, а не піднімати лапки, посилаючися на зовнішні обставини (новий закон)

кампанія по збору коштів (10 грн з квитка іде у фонд Повернись живим) для фонду через бездіяльність держави провалилася

документальне кіно і так важко доносити до глядача, а тут ще й мішають

декілька авторів відео з фільму померли, цей фільм - пам’ятник для них і це неприпустимо так вчиняти з таким фільмом.

Читайте також: Держкіно заборонило прокат фільму про війну на Донбасі

Джерело: блог Романа Сініцина

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.