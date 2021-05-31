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    Думки вголос

    Справа Стерненка: правосуддя і правоохоронної системи у нас як не було, так і немає

    Справа Стерненка: правосуддя і правоохоронної системи у нас як не було, так і немає

    Сергій не поїде на колонію. Але буде і далі в «підвішеному стані»

    Отже суд відхилив усі звинувачення по Сергій Стерненко.

    По викраденню, катуванню ватного тітушки, 300 гривень, стартовий пістолет… Усе це апеляція похоронила.

    Але Сергію дали умовний термін.

    1 рік умовно.

    За що?

    За знайдений при обшуку 1 (один!) патрон калібру 5.45.

    За версією суду – «зберігання 1 патрону могло становити небезпеку бо Стерненко активно брав участь у акціях протесту».

    І саме тому справу не закрили за малозначимістю. Бо один патрон, це не малозначимо, за версією цього «суду».

    Сергій не поїде на колонію. Але буде і далі в «підвішеному стані» бо є ще суд по самообороні і як тільки буде «політична воля» – Сергій поїде уже на реальний термін, умовний - змінять на відбування реального.

    Дякую усім хто підтримував і виходив на акції.

    Вони ще будуть, бо нічого не вирішилось, крім того, що Сергій сьогодні не їде в тюрму.

    Правосуддя і правоохоронної системи у нас як не було так і немає. А є телефонне право, вплив рсн на суди і той факт, що влада боїться тільки одного.

    Небайдужих громадян.

    Нас з вами.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: суд правосуддя Сергій Стерненко тітушки
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    Справа Стерненка: правосуддя і правоохоронної системи у нас як не було, так і немає