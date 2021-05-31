Справа Стерненка: правосуддя і правоохоронної системи у нас як не було, так і немає

Сергій не поїде на колонію. Але буде і далі в «підвішеному стані»

Отже суд відхилив усі звинувачення по Сергій Стерненко.

По викраденню, катуванню ватного тітушки, 300 гривень, стартовий пістолет… Усе це апеляція похоронила.

Але Сергію дали умовний термін.

1 рік умовно.

За що?

За знайдений при обшуку 1 (один!) патрон калібру 5.45.

За версією суду – «зберігання 1 патрону могло становити небезпеку бо Стерненко активно брав участь у акціях протесту».

І саме тому справу не закрили за малозначимістю. Бо один патрон, це не малозначимо, за версією цього «суду».

Сергій не поїде на колонію. Але буде і далі в «підвішеному стані» бо є ще суд по самообороні і як тільки буде «політична воля» – Сергій поїде уже на реальний термін, умовний - змінять на відбування реального.

Дякую усім хто підтримував і виходив на акції.

Вони ще будуть, бо нічого не вирішилось, крім того, що Сергій сьогодні не їде в тюрму.

Правосуддя і правоохоронної системи у нас як не було так і немає. А є телефонне право, вплив рсн на суди і той факт, що влада боїться тільки одного.

Небайдужих громадян.

Нас з вами.

Джерело: блог Романа Сініцина

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