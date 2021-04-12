Як претендент на посаду голови Нацслужби здоров'я вчив лікарів покривати вбивць

Замість медреформи у нас можуть бути «тренінги» Арістова

Друзі це прям дуже важливо, почитайте будь ласка!

Це відео «тренінгу» Арістова та Тодурова, який вони проводили після того як група активістів і журналістів у Інституті серця знайшли вбивцю Крисіна. Керівник тітушок тоді не ходив на суди і ховався у дитячій палаті. Завдяки небайдужим людям та нормальним прокурорам, це не помогло і Криса досі сидить у тюрьмі.

Щоб більше подібних «пацієнтів» не знаходили, Арістов з Тодуровим розказували персоналу лікарні як правильно протидіяти журналістам і громадськості: обливати водою, провокувати на удар, брати в оточення, відігрувати роль «жертви»і т.п..

У всьому цьому можете пересвідчитись на відео. Хоч це і далеко не все, що вдалось відзняти.

Минуле відео за Тодуровим усюди підчистили, тому я залив заново, щоб нагадати всім хто такий Тодуров, хто такий Арістов і як вони вчили лікарів бути не лікарями, а покривачами вбивць.

ТАК ОТ.

Арістов знову всплив. Рівно рік назад він засвітився у під твітом Маска і ШВЛ, які попросила Супрун. А зараз він хоче очолити НСЗУ, структуру з найбільшим медичним бюджетом у 123,5 млрд грн.

У середу уже фактично фінальні співбесіди. Протягує його Степанов, якого Арістов на кожному ефірі захищає і розказує, що у провалах тестування і вакцинації винна Супрун, якої вже пару років на посаді немає.

Журналісти, зверніть увагу на цього дєятеля.

Бо замість медреформи, у нас будуть «тренінги» Арістова.

Дякую за поширення і якщо покажете знайомим журналістам! Також сподіваюсь, що на це буде реакція нормальних парламентських фракцій чи депутатів.

Джерело: блог Романа Сініцина

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