Під Аваковим захиталося крісло. Що далі?
Доля очільника МВС тепер лежить на новому прем'єрі
Аваков таки захитався і це я знаю з різних асболютно джерел. Рішення по ньому немає.
Разумков заявив, що його доля лежить на новому прем'єрі.
Олексій Гончарук, у вас тут вилка, але з простим вибором: відразу і назавжди зашкваритись об це і протягнути чорта з особистим рейтингом і підтримкою в межах математичної похибки в Кабмін.
Разом з цілим рядом «його» людей на інші міністерства.
Де цей чорт вас всіх потім і схаває.
Чи проявити сміливість і викинути накінець це сміття.
Все.
Джерело: блог Романа Сініцина
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