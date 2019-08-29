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    Думки вголос

    Під Аваковим захиталося крісло. Що далі?

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Розсилка
    Під Аваковим захиталося крісло. Що далі?

    Доля очільника МВС тепер лежить на новому прем'єрі

    Аваков таки захитався і це я знаю з різних асболютно джерел. Рішення по ньому немає.
    Разумков заявив, що його доля лежить на новому прем'єрі.

    Олексій Гончарук, у вас тут вилка, але з простим вибором: відразу і назавжди зашкваритись об це і протягнути чорта з особистим рейтингом і підтримкою в межах математичної похибки в Кабмін. 

    Разом з цілим рядом «його» людей на інші міністерства.

    Де цей чорт вас всіх потім і схаває.

    Чи проявити сміливість і викинути накінець це сміття.

    Все.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін МВС Арсен Аваков Олексій Гончарук
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