Під Аваковим захиталося крісло. Що далі?

Доля очільника МВС тепер лежить на новому прем'єрі

Аваков таки захитався і це я знаю з різних асболютно джерел. Рішення по ньому немає.

Разумков заявив, що його доля лежить на новому прем'єрі.

Олексій Гончарук, у вас тут вилка, але з простим вибором: відразу і назавжди зашкваритись об це і протягнути чорта з особистим рейтингом і підтримкою в межах математичної похибки в Кабмін.

Разом з цілим рядом «його» людей на інші міністерства.

Де цей чорт вас всіх потім і схаває.

Чи проявити сміливість і викинути накінець це сміття. Все.

Джерело: блог Романа Сініцина

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