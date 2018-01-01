Вбивство Бузини: слідство тупо «зшило» справу

Попри алібі і свідків, попри купу процесуальних порушень під час «слідства» - тупо «сшили» справу

Пам'ятаєте в Києві Бузину застрелили? Скидається на те, що це було зроблено фесерами чи грушніками, бо з Бузини моментально зліпили сакральну жертву. І далі ліплять. І це вже тупо символ борца за правду і русскій мір у **бнутих. Подивіться їх тєлік і почитайте їх інтернет) В Києві він тут нікому нафіг не потрібен був, щоб його валити, жив собі та

Олесь Бузина

Попри алібі і свідків, попри купу процесуальних порушень під час «слідства» - тупо «сшили» справу

Пам'ятаєте в Києві Бузину застрелили?

Скидається на те, що це було зроблено фесерами чи грушніками, бо з Бузини моментально зліпили сакральну жертву. І далі ліплять. І це вже тупо символ борца за правду і русскій мір у **бнутих. Подивіться їх тєлік і почитайте їх інтернет)

В Києві він тут нікому нафіг не потрібен був, щоб його валити, жив собі та й жив.

Але тоді дуже оперативно знайшли винних - Andrii Medved'ko і Denis Polishchuk.

Попри алібі і свідків і попри купу процесуальних порушень під час «слідства» - тупо сшили справу.

При цьому менти завели масу НСРД по десяткам і сотням людей, по деяким з них з простим формулюванням «активний учасник майдану».

Норм, х*лі.

«На Майдані двіжував, значить не благонадьожний, міг бути замішаний в тайному заговорі з метою вбить нікому не потрібного писаку.

Значить треба послухать, ну і наружка походить»

9 лютого об 11:00 на Дегтярівській, 31 суд. До уваги журналістів та небайдужих.

Джерело: блог Романа Сініцина

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