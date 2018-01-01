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    Думки вголос

    Вбивство Бузини: слідство тупо «зшило» справу

    Попри алібі і свідків, попри купу процесуальних порушень під час «слідства» - тупо «сшили» справу
    Пам'ятаєте в Києві Бузину застрелили? Скидається на те, що це було зроблено фесерами чи грушніками, бо з Бузини моментально зліпили сакральну жертву. І далі ліплять. І це вже тупо символ борца за правду і русскій мір у **бнутих. Подивіться їх тєлік і почитайте їх інтернет) В Києві він тут нікому нафіг не потрібен був, щоб його валити, жив собі та
    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Сьогодні, 10:51
    • Розсилка
    Олесь Бузина
    Олесь Бузина

    Попри алібі і свідків, попри купу процесуальних порушень під час «слідства» - тупо «сшили» справу

    Пам'ятаєте в Києві Бузину застрелили?

    Скидається на те, що це було зроблено фесерами чи грушніками, бо з Бузини моментально зліпили сакральну жертву. І далі ліплять. І це вже тупо символ борца за правду і русскій мір у **бнутих. Подивіться їх тєлік і почитайте їх інтернет)

    В Києві він тут нікому нафіг не потрібен був, щоб його валити, жив собі та й жив.

    Але тоді дуже оперативно знайшли винних - Andrii Medved'ko і Denis Polishchuk.

    Попри алібі і свідків і попри купу процесуальних порушень під час «слідства» - тупо сшили справу.

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    При цьому менти завели масу НСРД по десяткам і сотням людей, по деяким з них з простим формулюванням «активний учасник майдану».

    Норм, х*лі. 

    «На Майдані двіжував, значить не благонадьожний, міг бути замішаний в тайному заговорі з метою вбить нікому не потрібного писаку. 
    Значить треба послухать, ну і наружка походить»

    9 лютого об 11:00 на Дегтярівській, 31 суд. До уваги журналістів та небайдужих.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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