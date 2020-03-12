Зеленський і Москва. Про що свідчать останні події

Хтось вірить, що влада не знала про візит Медведчука до Москви?

Зараз у Зеленського немає голосів для змін до Конституції, щоб закріпити там особливий статус. Тому він сподівається розміняти виконання цієї найскладнішої умови Путіна на інші поступки – вода в Крим, вибори до контролю за кордоном, позаблоковий статус, прямі переговори з т.зв. ДНР-ЛНР.

Тобто ведуться переговори про фактичне виконання умов Кремля, але без 300 голосів. Його пропозиція зрозуміла: поки він при владі (а це довго, другий термін згадали не випадково), інтереси Москви враховуються, а на писану Конституцію не звертаємо увагу. Хіба це перший випадок за рік?

А тим часом за допомогою політичних репресій і медійних спецоперацій планується знищити потенціал організованого опору - влада усуває активних волонтерів, добровольців, нових людей в армії, що прийшли за Порошенка, самого Порошенка і Європейську Солідарність.

Ну, і дається згода на зростання впливу Медведчука як додаткову гарантію для Кремля.

Хтось вірить, що влада не знала про його візит до Москви? Чи хоча б хтось у владі заперечив ініціативу «парламентського виміру» нормандського формату?

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