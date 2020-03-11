Головою Сумської ОДА став військовий прокурор
Керівником Сумської облдержадміністрації був призначений Роман Грищенко
Президент Володимир Зеленський призначив Романа Грищенка головою Сумської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ №74/2020 опубліковано на сайті глави держави.
«Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації», - йдеться у документі.
Попередньо указом №73/2020 президент увільнив Ірину Купрейчик від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.
Грищенко з 2017 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону, а до того - військовим прокурором Київського гарнізону.
Як повідомлялося, президент Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Іншим указом Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Київської ОДА.
«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації на Володіна Василя Геннадійовича», - сказано в документі.
Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У новому уряді Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.
Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.
Того ж дня депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.
Нагадаємо, 28 жовтня 2019 року Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.
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