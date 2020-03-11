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    Суспільство

    Головою Сумської ОДА став військовий прокурор

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    Роман Грищенко з 2017 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону, а до того - військовим прокурором Київського гарнізону - Головою Сумської ОДА став військовий прокурор
    Роман Грищенко з 2017 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону, а до того - військовим прокурором Київського гарнізону

    Керівником Сумської облдержадміністрації був призначений Роман Грищенко

    Президент Володимир Зеленський призначив Романа Грищенка головою Сумської обласної державної адміністрації.

    Відповідний указ №74/2020 опубліковано на сайті глави держави.

    «Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації», - йдеться у документі.

    Попередньо указом №73/2020 президент увільнив Ірину Купрейчик від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.

    Грищенко з 2017 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону, а до того - військовим прокурором Київського гарнізону.

    Як повідомлялося, президент Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

    Іншим указом Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Київської ОДА.

    «Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації на Володіна Василя Геннадійовича», - сказано в документі.

    Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У новому уряді Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.

    Того ж дня депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Нагадаємо, 28 жовтня 2019 року Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

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