75-річчя Дня перемоги у Москві: хто ж приїде до Путіна?

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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9 травня - сумне міжнародне свято

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Президент Украины Зеленский рвался в Москву на празднование 75- летия Дня Победы – посмотреть в глаза Путину, пошутить, поговорить по душам и заодно, поднять пошатнувшийся рейтинг среди жителей Юго-Востока Украины. Но Ермак, его местный «дипломатический гений» отговорил президента: рано ехать Москву, еще не время. Он умело пугает Зеленского: Москва не Оман - всякое может случится. Например, пользуясь удобным случаем, Кремль может заставить президента Зеленского подписать «Московское соглашение» по Донбассу вместо «Минского», что тогда делать Киеву.

Президент США Трамп, узнав, что президент Украины Зеленский не едет на парад 9 мая в Москву тоже отказался от приглашения Путина. Это резко уменьшает международный вес празднования 75-летия Дня победы, где по замыслу Кремля должны были присутствовать все лидеры стран антигитлеровской коалиции и побежденной Германии. А в эпицентре этого события – герой праздника Дня Победы – президент России Путин.

Теперь в тяжелом дипломатическом положении оказалась канцлер Германии Меркель, у которой 75-летие Дня Победы в Москве - это последний большой международный праздник с участием страны, проигравшей Вторую мировую войну, но выигравшею послевоенный мир в Европе и ставшей самой сильной державой Евросоюза. Сколько лет Меркель и Путин с 2007 года успешно интриговали в Европе. В результате Путин, используя надежды и пассивность Меркель, аннексировал Крым и Донбасс, а «Кенигсберг- 1000-летняя гордость германской славы и истории», так и не достался Германии. «Кинул» коварный Путин наивную Меркель, но проблема Кенигсберга - Калининграда осталась будущим поколениям политиков.

Тяжелые геополитические расклады остаются в Европе после многолетнего сотрудничества Меркель и Путина.В конечном счете, Евросоюз оказался без Великобритании и Украины. Еще долго следующему поколению политикам и дипломатам Европы придется разбираться в этом геополитическом хаосе.

В списке гостей на 9 мая в Москву остался президент Франции Макрон, которому нечего терять. Он готов на все, лишь бы не возобновились на май- месяц 2020 года ожесточенные уличные бои в Париже или исламские террористы не взрывали бомбы. Но Путин такой мутный политик. У него странное чувство юмора или зависти. Он легко может совместить беспорядки в Париже и порядок 9 мая в Москве, ведь «русская душа-потемки». Особенно для европейцев, который плохо знают историю России.

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