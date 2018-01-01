Маячні про «братні народи» нарешті настає кінець

Перша гарна новина 2018 року – московити вважають Україну одним із топ-ворогів Росії (за опитуванням «Левада-центру», Україна – «другий» після США «ворог Росії»).

Це визнання. Не менше за значимістю, ніж визнання незалежності України офіційною верхівкою Росії у 1991 році. Бо тепер це визнання не офіціозом, а й громадською думкою мас, які, попри розпад «совка», були переконані, що «Києв – русский город». Кількасотлітній (!) маячні про «братні народи», яка лихоманила

Перша гарна новина 2018 року – московити вважають Україну одним із топ-ворогів Росії (за опитуванням «Левада-центру», Україна – «другий» після США «ворог Росії»).

Це визнання. Не менше за значимістю, ніж визнання незалежності України офіційною верхівкою Росії у 1991 році.

Бо тепер це визнання не офіціозом, а й громадською думкою мас, які, попри розпад «совка», були переконані, що «Києв – русский город».

Кількасотлітній (!) маячні про «братні народи», яка лихоманила мізки мільйонам імперців, нарешті настає кінець. Тепер їм треба буде знову переписувати історію.

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