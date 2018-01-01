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    Думки вголос

    Маячні про «братні народи» нарешті настає кінець

    Перша гарна новина 2018 року – московити вважають Україну одним із топ-ворогів Росії (за опитуванням «Левада-центру», Україна – «другий» після США «ворог Росії»).
    Це визнання. Не менше за значимістю, ніж визнання незалежності України офіційною верхівкою Росії у 1991 році. Бо тепер це визнання не офіціозом, а й громадською думкою мас, які, попри розпад «совка», були переконані, що «Києв – русский город». Кількасотлітній (!) маячні про «братні народи», яка лихоманила
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 06:27
    • Розсилка

    Перша гарна новина 2018 року – московити вважають Україну одним із топ-ворогів Росії (за опитуванням «Левада-центру», Україна – «другий» після США «ворог Росії»).

    Це визнання. Не менше за значимістю, ніж визнання незалежності України офіційною верхівкою Росії у 1991 році.

    Бо тепер це визнання не офіціозом, а й громадською думкою мас, які, попри розпад «совка», були переконані, що «Києв – русский город».

    Кількасотлітній (!) маячні про «братні народи», яка лихоманила мізки мільйонам імперців, нарешті настає кінець. Тепер їм треба буде знову переписувати історію.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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