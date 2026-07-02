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Сергій Таран Політолог

Чи втратить Кремль свого головного союзника на Балканах?

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Александар Вучич
фото: Getty Images

Вучич вирішив ризикнути владою, щоб її не втратити

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про свою відставку, і тепер у країні відбудуться дострокові президентські і парламентські вибори. Це вимушений крок на випередження. В країні корупційні скандали, студенти виходять на антиурядові виступи, рейтинги летять вниз, і у Вучича, який правив країною 9 років сумний вибір – або йти на дочасні вибори сьогодні, або строкові вибори з гіршими рейтингами завтра.

Вучич вирішив ризикнути.

Партія Вучича на сьогодні має менше 50% підтримки, тому теоретично опозиція може перемогти, якщо висуне єдиного кандидата на президентських виборах та проведе злагоджену кампанію на парламентських.

Хоча українське питання є далеко не головним для сербської політики, воно іноді обговорюється у контексті приєднання до європейських антиросійських санкцій. І опозиція тут явно не підтримує лояльного до Росії Вучича. Так, один із ключових опозиціонерів Здравко Понош заявляє, що Вучич «сидить на двох стільцях» між Брюсселем і москвою, а майбутнє Сербії в Європі, а не з Росією. Відтак має відбуватися поступове узгодження зовнішньої політики Сербії з політикою ЄС.

Складніша ситуація зі студентським рухом – він не має чітких лідерів і загальних політичних позицій взагалі. Головна політична програма студентів – це проведення антикорупційних розслідувань в уряді. Але такий вектор дає шанси на підтримку студентами проєвропейської опозиції. І якщо так станеться, це дасть серйозні шанси відправити Вучича подалі від влади. Бо Орбан вже зачекався.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Сербія путін

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Сергій Таран

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