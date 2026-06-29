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Сергій Таран Політолог

Останній лояльний до Росії бастіон в ЄС. Що відбувається у Сербії?

glavcom.ua
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27 червня 2026 року Вучич оголосив про свою дострокову відставку
фото: AP

Орбан вже зачекався

Один із останніх лояльних до Росії бастіонів у Європі – під загрозою. Президент Сербії Александар Вучич оголосив про свою відставку, і тепер у країні відбудуться дострокові президентські і парламентські вибори. Це вимушений крок на випередження.

У країні корупційні скандали, студенти виходять на антиурядові виступи, рейтинги летять вниз, і у Вучича, який правив країною 9 років сумний вибір – або йти на дочасні вибори сьогодні, або строкові вибори з гіршими рейтингами завтра. Вучич вирішив ризикнути.

Партія Вучича на сьогодні має менше 50% підтримки, тому теоретично опозиція може перемогти, якщо висуне єдиного кандидата на президентських виборах та проведе злагоджену кампанію на парламентських.

Хоча українське питання є далеко не головним для сербської політики, воно іноді обговорюється у контексті приєднання до європейських антиросійських санкцій. І опозиція тут явно не підтримує лояльного до Росії Вучича.

Так, один із ключових опозиціонерів Здравко Понош заявляє, що Вучич «сидить на двох стільцях» між Брюсселем і Москвою, а майбутнє Сербії в Європі, а не з Росією. Відтак, має відбуватися поступове узгодження зовнішньої політики Сербії з політикою ЄС.

Складніша ситуація зі студентським рухом – він не має чітких лідерів і загальних політичних позицій взагалі. Головна політична програма студентів – це проведення антикорупційних розслідувань в уряді. Але такий вектор дає шанси на підтримку студентами проєвропейської опозиції. І якщо так станеться, це дасть серйозні шанси відправити Вучича подалі від влади. Бо Орбан вже зачекався.

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Джерело
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Теги: вибори опозиція Сербія

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Сергій Таран

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