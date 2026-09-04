Китай та Індія заговорили про мир. Що це означає для України?

Пекін і Нью-Делі хочуть своєї ролі у завершенні війни

Ще рано говорити про повноцінне залучення Китаю та Індії до переговорів про завершення війни, але те, що обидві країни майже синхронно заявили про необхідність завершення російсько-української війни показує, що принаймні для дипломатії двох країн-мільярдниць українське питання стає одним із пріоритетних.

Причина цього у тому, що війна проти України стала ключовою подією світової політики після завершення холодної війни, і тому впливає на всі без винятку економічні та безпекові процеси у світі. Відтак, і Індія, і Китай змушені принаймні, коментувати війну, яка по-різному, але безпосередньо впливає і на їхню економіку також.

Ще одна причина – це зростаючі політичні амбіції Китаю та Індії, які прагнуть гнути свої, окремі від Заходу лінії у світовій політиці. Для них незавершена війна в Україні стала доказом неспроможності Заходу, а особливо США досягти глобальної стабільності.

Натомість, Китай та Індія мають свої інструменти впливу на Росію – це закупівля російської нафти. А у випадку Китаю – товари подвійного призначення, без яких Росія не зможе вести війну. Але щоби вжити ці інструменти Сі хоче, щоби Трамп його про це по-справжньому попросив, визнавши у відповідь Китай як рівну США світову потугу.

Але саме це і є причина чому Трамп цього досі не зробив. Він ще вірить у власні надзвичайні дипломатичні здібності, а заяви Індії та Китаю нагадують світові, що ці здібності геть не надзвичайні.

Але якщо піде все за сценарієм, який відбувався досі, Пекін та Нью-Делі торгуватимуться із Заходом про ширше їх залучення до завершення російсько-української війни. І це буде хороша новина.

Ключові події, які вкажуть як швидко це може відбутися – це вибори в Конгрес та візит Сі у США, який відбудеться вже у вересні.