Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Який пріоритет має Україна у переговорах Трампа та Сі: плюси і мінуси

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися 14 травня 2026 року у Пекіні, Китай
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Чи справді Трамп готується завершити війни в Україні та Ірані разом з Китаєм?

В американо-китайських перемовинах українське питання за пріоритетами, певно, було десь на 4-му місці. На 1-му місці, як одразу публічно оголосив Сі, було питання Тайваню. Це справді серйозне питання, оскільки амбіцією Китаю є завершити об’єднання навколишніх територій, які Китай вважає своїми і де проживають китайці. Але саме Тайвань для Сполучених Штатів довгі роки був центром стримування Китаю у регіоні.

Більше того, в американській ядерній доктрині одним із випадків, коли США можуть без вагань застосувати ядерну зброю, є спроба Китаю силою захопити Тайвань. Це положення було закріплене ще у часи Холодної війни, і навряд чи його хтось досі змінював. Тому невипадково у Китаї заявляють, що питання Тайваню має бути вирішене, аби це не стало причиною ядерної війни між двома наддержавами.

Друге питання – це торгівля і улюблені Трампом «тарифи». Відбувається великий торг щодо взаємного доступу на ринки, і Трамп, вочевидь, сподівається виторгувати за відносно терпимі тарифи для китайських товарів в обмін на доступ американського бізнесу до китайських ринків. Тому Трамп і привозив із собою до Китаю цілу делегацію американської бізнес-еліти, яка готова захоплювати Китай своїми невійськовими методами.

Третє питання – це, безумовно, війна США проти Ірану. Трампу дуже хотілося прилетіти на зустріч із Сі переможцем у цій війні, але справжньої «перемоги» у цій війні немає і близько. Щоб завершити цю війну, Трамп буде готовий залучити Китай до умовних гарантій безпеки для Ірану. Як мінімум – аби унеможливити створення Іраном ядерної зброї; як максимум – щоб якнайшвидше забезпечити відкриття Ормузької протоки.

І лише четвертим питанням, і то в контексті попередніх, могла з’являтися Україна. Хороша новина полягає в тому, що в тому світі, який зараз можуть вибудовувати США і Китай, є більше шансів для миру в Україні, ніж для війни. Адже Китай зацікавлений у стабільній роботі світової економіки, а будь-які довгі війни її підточують.

А Трампу також потрібен мир в Україні – щонайменше як політична перемога в очах своїх виборців. Звісно, це поки все звучить добре як теорія. Значно складніше буде реалізувати всі ці наміри на практиці, а з реалізацією реальних зовнішньополітичних проєктів у Трампа, м’яко кажучи, не завжди все виходить.

Втім, є і друга хороша новина: США поступово ділять світ без участі Росії. Ще п'ять років тому Путін дуже хотів сидіти за столом переговорів із Трампом і разом розподіляти сфери впливу, в тому числі й щодо Китаю. Але під час війни в Україні стало очевидно, що світ ділитимуть без Путіна. Хоча при цьому під сфери впливу двох великих держав може потрапити і сама Росія.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія тарифи війна Китай путін Тайвань

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко зустрівся з міністром оборони Білорусі
Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)
12 травня, 19:26
Путін, який очолює Росію понад 25 років, стикається з хвилею занепокоєння в Москві щодо війни
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
10 травня, 18:54
Трамп зазначив, що хоч місія призупиняється, блокада залишається чинною
Трамп заявив, що «Проект Свобода» буде призупинено
6 травня, 02:57
Трамп стикнувся зі складною реальністю непопулярної війни в Ірані. Аналіз NYT
Трамп стикнувся зі складною реальністю непопулярної війни в Ірані. Аналіз NYT
4 травня, 04:15
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що остаточне рішення щодо термінів «перемир'я» до 9 травня ще не ухвалене
Кремль озвучив нову заяву про «перемир’я» до 9 травня
30 квiтня, 14:22
До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT
До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT
28 квiтня, 04:15
Чоловік роками жив з термометром у шлунку
У Китаї чоловік 20 років жив з ртутним термометром у кишківнику (фото)
23 квiтня, 13:37
Дим сягнув Ставрополя. Пожежа в Туапсе триває
Стовп диму видно за 300 км. Пожежа в Туапсе вийшла з-під контролю
21 квiтня, 21:42
Мертвих дельфінів на березі Азовського моря фіксують із початку повномасштабного вторгнення
Біля окупованого Маріуполя кілька днів поспіль гинуть дельфіни
12 травня, 12:05

Сергій Таран

Який пріоритет має Україна у переговорах Трампа та Сі: плюси і мінуси
Який пріоритет має Україна у переговорах Трампа та Сі: плюси і мінуси
Росія виходить з переговорів. У Трампа закінчилися козирі?
Росія виходить з переговорів. У Трампа закінчилися козирі?
Битва за Будапешт: чому Орбан програв
Битва за Будапешт: чому Орбан програв
Фейкова «ядерка» як ширма для провалу війни
Фейкова «ядерка» як ширма для провалу війни
Китайський сигнал Європі з Мюнхену
Китайський сигнал Європі з Мюнхену
Кінець російської казки на Кавказі: НАТО наближається до кордонів РФ
Кінець російської казки на Кавказі: НАТО наближається до кордонів РФ

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua