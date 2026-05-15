Який пріоритет має Україна у переговорах Трампа та Сі: плюси і мінуси

Чи справді Трамп готується завершити війни в Україні та Ірані разом з Китаєм?

В американо-китайських перемовинах українське питання за пріоритетами, певно, було десь на 4-му місці. На 1-му місці, як одразу публічно оголосив Сі, було питання Тайваню. Це справді серйозне питання, оскільки амбіцією Китаю є завершити об’єднання навколишніх територій, які Китай вважає своїми і де проживають китайці. Але саме Тайвань для Сполучених Штатів довгі роки був центром стримування Китаю у регіоні.

Більше того, в американській ядерній доктрині одним із випадків, коли США можуть без вагань застосувати ядерну зброю, є спроба Китаю силою захопити Тайвань. Це положення було закріплене ще у часи Холодної війни, і навряд чи його хтось досі змінював. Тому невипадково у Китаї заявляють, що питання Тайваню має бути вирішене, аби це не стало причиною ядерної війни між двома наддержавами.

Друге питання – це торгівля і улюблені Трампом «тарифи». Відбувається великий торг щодо взаємного доступу на ринки, і Трамп, вочевидь, сподівається виторгувати за відносно терпимі тарифи для китайських товарів в обмін на доступ американського бізнесу до китайських ринків. Тому Трамп і привозив із собою до Китаю цілу делегацію американської бізнес-еліти, яка готова захоплювати Китай своїми невійськовими методами.

Третє питання – це, безумовно, війна США проти Ірану. Трампу дуже хотілося прилетіти на зустріч із Сі переможцем у цій війні, але справжньої «перемоги» у цій війні немає і близько. Щоб завершити цю війну, Трамп буде готовий залучити Китай до умовних гарантій безпеки для Ірану. Як мінімум – аби унеможливити створення Іраном ядерної зброї; як максимум – щоб якнайшвидше забезпечити відкриття Ормузької протоки.

І лише четвертим питанням, і то в контексті попередніх, могла з’являтися Україна. Хороша новина полягає в тому, що в тому світі, який зараз можуть вибудовувати США і Китай, є більше шансів для миру в Україні, ніж для війни. Адже Китай зацікавлений у стабільній роботі світової економіки, а будь-які довгі війни її підточують.

А Трампу також потрібен мир в Україні – щонайменше як політична перемога в очах своїх виборців. Звісно, це поки все звучить добре як теорія. Значно складніше буде реалізувати всі ці наміри на практиці, а з реалізацією реальних зовнішньополітичних проєктів у Трампа, м’яко кажучи, не завжди все виходить.

Втім, є і друга хороша новина: США поступово ділять світ без участі Росії. Ще п'ять років тому Путін дуже хотів сидіти за столом переговорів із Трампом і разом розподіляти сфери впливу, в тому числі й щодо Китаю. Але під час війни в Україні стало очевидно, що світ ділитимуть без Путіна. Хоча при цьому під сфери впливу двох великих держав може потрапити і сама Росія.