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Сергій Таран Політолог

«Пекельні санкції». Що насправді найважливіше в цьому законі

glavcom.ua
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Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії
фото: depositphotos.com

Що показують «пекельні санкції» підписані Трампом

Трамп підписав закон про «пекельні санкції» імені Грема і головна інновація цього закону в тому, що санкції США можуть застосовуватись не лише проти Росії, а і проти третіх країн, які підтримують торгівлею російську армію.

Звісно, важко уявити, що Трамп застосовуватиме 100% мита проти всіх країн, які купують російські енергоносії. Це означало би негайну економічну війну, наприклад, з Китаєм або Індією. Але Трамп точно використовуватиме цей закон заради своїх політичних цілей аби лякати будь-яку країну, яка, на його думку, допомагатиме РФ обходити санкції.

Однак, найголовніше у цьому законі – це те, що він показує справжні настрої в американській політиці. І це набагато важливіше ніж те, що діється в голові у Трампа. Бо ці загальні настрої – не на користь Росії.

Демократи давно критикують Трампа за занадто велику прихильність до Путіна, а всередині «Республіканської партії» поступово посилюють вплив не прихильники MAGA, а класичні республіканці, які добре пам’ятають традиції Рейгана і знають як треба розмовляти з «імперією зла».

І поки в окремих європейських країнах розгортається популістичний дискурс щодо зменшення підтримки України, у США і республіканці, і демократи – за те, аби посилювати тиск на Росію. І це попри підкреслену миролюбну риторику Трампа.

Ця тенденція поки в найвпливовішій країні світу буде тільки посилюватись. Особливо після виборів до Конгресу, де демократи можуть виграти, принаймні, одну Палату представників.

Це змушуватиме Трампа демонструвати жорсткішу політику до Росії. Навіть, якщо йому і надалі здаватиметься, що все у світі вирішується лише грошима. І навіть, якщо йому дуже хотітиметься пофантазувати, що ці гроші він зможе заробити разом з «другом Владімірем».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції Дональд Трамп путін росія

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Сергій Таран

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