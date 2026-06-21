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Сергій Таран Політолог

Що відбувається в Польщі і до чого тут Орден Білого Орла

glavcom.ua
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Нагорода стала причиною дипломатичного скандалу між Україною та Польщею
фото: wikipedia.org

Правий ухил у польській політиці може бути тимчасовим

Справжня політична війна в Польщі зараз точиться за правий електорат. Якщо раніше за польських правих беззастережно змагався ПіС, то зараз за цей самий електорат змагаються одразу три політичні сили: крім ПіСу, це ще дві конфедерації, які динамічно перетягують на себе електорат гучними емоційними заявами. І хоча риторика цих трьох політичних сил ніби схожа, але саме між ними зараз відбувається війна за перемогу у парламентських виборах.

Однак для ПіС – партії Навроцького – зараз принципово виграти ці вибори – і не просто виграти, а виграти переконливо. Адже інакше доведеться утворювати більшість з двома конфедераціями, а це для Навроцького далеко не найкращий сценарій.

І не лише через економічні розбіжності з конфедерацією Менцена. Є ще радикальніша Конфедерація Корони Польської на чолі з Брауном – скандальним антисемітом і хуліганом. Така постать миттю стане червоною ганчіркою для будь-яких міжнародних амбіцій Навроцького. Навіть у тих самих США і Трампа навряд чи з ентузіазмом сприймуть союзника, в уряді якого засідають відверті антисеміти.

Тому ПіС намагається втримати виборця за будь-яку ціну. І єдине, до чого там додумалися – копіювати риторику конфедерації, щоб перетягнути собі їхній електорат. Звідси й раптова любов до «української карти».

З точки зору політтехнологій – цілком банальна історія для деяких правих партій. Два роки тому ті самі польські праві офіційно проводили кампанію з вимогою до Німеччини заново відшкодувати збитки за Другу світову війну.

Проблема зараз в іншому: ціна за цю гру виявляється зависокою. Така риторика б’є не лише по двосторонніх відносинах – вона ускладнює побудову нової архітектури безпеки в Європі, опорою якої могла би стати вісь Варшава-Київ.

Однак у будь-якій історії комусь треба бути дорослим. З боку України не варто піддаватися на емоційні гойдалки. Натомість, треба спробувати говорити про майбутнє – спільні проєкти, відбудову, економіку та безпеку, – тим більше, що спільний ворог у нас – один і той самий. А щодо минулого – потрібна максимальна відкритість і спільні дослідження – насамперед виконані професійними істориками, а не політиками.

Тим більше, що правий ухил у польській політиці може бути тимчасовим. Значна частина польського суспільства чудово розуміє хто є друг, а хто є ворог. Просто політичний тренд зараз хитнувся не в той бік. Так іноді буває в демократіях перед виборами.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща вибори війна Україна орден конфлікт

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