Російські паспорти на Донбасі: на що робить ставку «світова закуліса»

Кремль використовує старі схеми щодо окупації України

Після указу Путіна про громадянство для жителів ОРДЛО, які (увага!) постійно проживають на окупованих територіях, «зелені чоловічки» перестають бути заблукалими «шахтарями» та «трактористами», а стають громадянами РФ.

Якщо згадати, що Московія вже заборонила постачання в Україну нафтопродуктів, провокуючи кризу, а США – не заперечують, аби Зеленський йшов на «прямі перемовини» з Путіним, неважко припустити, що «світова закуліса» робить ставку на спробу вирішення української проблеми. Питання залишається – хто і чим має поступитися…

Саме час про це розпитати тих політико-експертів, які «точно» знали, що російська загроза – то лише така собі передвиборча технологія.

Джерело: блог Сергія Тарана

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