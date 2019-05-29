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    Думки вголос

    Скандал у Львові: якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють

    • Андрій Садовий

      Мер Львова

    • Розсилка
    <span class="irc_ho" dir="ltr">Фото:&nbsp;Depo.Львів - Depo.ua</span> - Скандал у Львові: якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють
    Фото: Depo.Львів - Depo.ua

    Сьогоднішні події у Львові - наслідок ігнорування очевидних фактів

    Якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють. Я звертався до керівника поліції області Валерія Середи після нападу на працівників мерії, коли їм в обличчя лили фарбу. Я попереджав головного правоохоронця області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто.

    На жаль, реакції не було жодної. Сьогоднішні події - наслідок ігнорування очевидних фактів.

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    Сьогодні в Києві спілкувався з керівником МВС Арсеном Аваковим та керівництвом поліції. Вони поінформовані, що відбувається в місті. Очікую конкретних дій.

    Якщо і після цього реакції не буде, зроблю висновок, що поліції в області нема і справа захисту міста від бандитів - це виключно наша внутрішня справа.

    Ми справимось, як зробили це у 2014, коли Львів після «ночі гніву» протягом двох тижнів обороняли виключно добровольці.

    Джерело: блог Андрія Садового

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Арсен Аваков Львівщина Андрій Садовий Львів добровольці
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