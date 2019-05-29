Скандал у Львові: якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють

Фото: Depo.Львів - Depo.ua

Сьогоднішні події у Львові - наслідок ігнорування очевидних фактів

Якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють. Я звертався до керівника поліції області Валерія Середи після нападу на працівників мерії, коли їм в обличчя лили фарбу. Я попереджав головного правоохоронця області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто.

На жаль, реакції не було жодної. Сьогоднішні події - наслідок ігнорування очевидних фактів.

Сьогодні в Києві спілкувався з керівником МВС Арсеном Аваковим та керівництвом поліції. Вони поінформовані, що відбувається в місті. Очікую конкретних дій.

Якщо і після цього реакції не буде, зроблю висновок, що поліції в області нема і справа захисту міста від бандитів - це виключно наша внутрішня справа. Ми справимось, як зробили це у 2014, коли Львів після «ночі гніву» протягом двох тижнів обороняли виключно добровольці.

Джерело: блог Андрія Садового

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