Скандал у Львові: якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють
Сьогоднішні події у Львові - наслідок ігнорування очевидних фактів
Якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють. Я звертався до керівника поліції області Валерія Середи після нападу на працівників мерії, коли їм в обличчя лили фарбу. Я попереджав головного правоохоронця області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто.
На жаль, реакції не було жодної. Сьогоднішні події - наслідок ігнорування очевидних фактів.
Сьогодні в Києві спілкувався з керівником МВС Арсеном Аваковим та керівництвом поліції. Вони поінформовані, що відбувається в місті. Очікую конкретних дій.
Якщо і після цього реакції не буде, зроблю висновок, що поліції в області нема і справа захисту міста від бандитів - це виключно наша внутрішня справа.
Ми справимось, як зробили це у 2014, коли Львів після «ночі гніву» протягом двох тижнів обороняли виключно добровольці.
Джерело: блог Андрія Садового