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    Аваков відмовився коментувати повернення Саакашвілі

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    Глава МВС Арсен Аваков&nbsp; - Аваков відмовився коментувати повернення Саакашвілі
    Глава МВС Арсен Аваков 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Міністр внутрішніх справ посварився з Саакашвілі ще в 2015 році

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не став коментувати повернення в Україну екс-голови Одеської обласної держадміністрації Михайла Саакашвілі.

    Про це він заявив після меморіальної церемонії за загиблими п’ять років тому у вертольоті Нацгвардії під Слов’янськом на Донеччині, повідомляють «Новости Донбасса».

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    «Ще питання є, крім цього?», — сказав керівник МВС у відповідь на запитання щодо його заяви двомісячної давнини, коли Аваков сказав, що Саакашвілі не зможе повернутися в Україну.

    Також він відмовився коментувати можливий вихід у відставку з Кабінету міністрів.

    «Я не буду коментувати особливості політичного життя в цей момент тут», — сказав Аваков.

    Нагадаємо, що між главою МВС Арсеном Аваковим та екс-главою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі кілька років тому виник конфлікт. Так, Аваков навіть звинувачував Саакашвілі у брехні

    А в грудні 2015 року під час конфлікту на Нацраді реформ глава МВС Арсен Аваков і тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликали главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі «забратися з України».

    Після цього Аваков виклав відео свого конфлікту з Саакашвілі на своїй сторінці в Фейсбуці.

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