Єдиний кандидат від демократичних та антикорупційних сил має всі шанси на перемогу
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Розсилка
Журналістські розслідування показують нам лише вершинку корупційного айсбергу. Реальність значно страшніша
Йдучи на вибори, я чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі.
Протягом кампанії мій штаб уважно відслідковує результати достовірних соцопитувань та тенденції. Я особисто багато спілкуюсь з людьми в регіонах. Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій. Показники, на які будемо звертати увагу — рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві.
Переконаний — єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти. Журналістські розслідування показують нам лише вершинку корупційного айсбергу. Реальність значно страшніша і змінити її ми ПОВИННІ!
Джерело: блог Андрія Садового