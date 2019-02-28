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    Думки вголос

    Єдиний кандидат від демократичних та антикорупційних сил має всі шанси на перемогу

    • Андрій Садовий

      Мер Львова

    • Розсилка
    Єдиний кандидат від демократичних та антикорупційних сил має всі шанси на перемогу
    Фото: УНІАН

    Журналістські розслідування показують нам лише вершинку корупційного айсбергу. Реальність значно страшніша

    Йдучи на вибори, я чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі.

    Протягом кампанії мій штаб уважно відслідковує результати достовірних соцопитувань та тенденції. Я особисто багато спілкуюсь з людьми в регіонах. Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій. Показники, на які будемо звертати увагу — рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві.

    Переконаний — єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти. Журналістські розслідування показують нам лише вершинку корупційного айсбергу. Реальність значно страшніша і змінити її ми ПОВИННІ!

    #СамеЗараз!

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    Джерело: блог Андрія Садового

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