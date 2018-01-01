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    Думки вголос

    Історія з депортацією Саакашвілі - найяскравіший портрет сьогоднішньої влади

    І все це на фоні повної впевненості реальних злодіїв та внутрішніх ворогів
    Організовував розстріли людей на Майдані? Обкрадав країну на мільярди? Здавав Україну окупанту? Ті, хто підпадають під ці критерії, можуть не переживати. Сьогодні в Україні їм ніщо не загрожує. Інша справа, якщо ви посмієте піти проти Петра Порошенка. Історія запрошення Михайла Саакашвілі до України, хизування «дружбою» з ним, коли це
    • Андрій Садовий

      Мер Львова

    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка
    Петро Порошенко та Михайло Саакашвілі
    Петро Порошенко та Михайло Саакашвілі

    І все це на фоні повної впевненості реальних злодіїв та внутрішніх ворогів

    Організовував розстріли людей на Майдані? Обкрадав країну на мільярди? Здавав Україну окупанту? Ті, хто підпадають під ці критерії, можуть не переживати. Сьогодні в Україні їм ніщо не загрожує.

    Інша справа, якщо ви посмієте піти проти Петра Порошенка.

    Історія запрошення Михайла Саакашвілі до України, хизування «дружбою» з ним, коли це приносило дивіденди, і подальше приниження держави Україна та інституту громадянства, коли друг виявився непотрібним і почав говорити неприємні речі; і все це на фоні повної впевненості реальних злодіїв та внутрішніх ворогів - це найяскравіший портрет сьогоднішньої влади.

    Джерело: блог Андрія Садового

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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